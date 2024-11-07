重塑選民結構…破紀錄46%拉美裔選民力挺 川普重登白宮寶座

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國前總統川普今年再次重塑美國選民結構，贏得拉美裔選民、年輕人和未具備大學學歷的美國人支持，幾乎在全國所有地區贏得較多選票，重新登上白宮寶座。

路透社報導，在共和黨的民粹主義競選活動中，川普承諾保護勞工免受全球經濟競爭衝擊，並提出一連串減稅措施，在勞工階級選民和非白人選民中的影響力不斷增強，幫助他在幾乎所有地區得票率增加。

根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）的出口民調，最顯著的成長可能是川普在拉美裔選民中的支持率上升了14個百分點。約有46%自認是拉美裔的選民把票投給川普，遠高於2020年大選的32%，當時川普敗給民主黨對手拜登。

數十年來，拉美裔選民大多支持民主黨，但川普今年贏得破紀錄的拉美裔選民力挺，勝過2004年共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）的44%，成為自1970年代實施全國出口民調以來，獲得最多拉美裔支持的共和黨總統候選人。

在超過2成選民是拉美裔美國人的郡，川普相對於民主黨候選人賀錦麗的優勢，比他2020年與拜登對決的表現提升了13個百分點。

在2020大選期間為川普向拉美裔選民拉票的共和黨媒體策略師索波（Giancarlo Sopo）說：「年輕的拉美裔選民，已經沒有像他們祖父母那樣的肌肉記憶，他們祖父母那一輩力挺民主黨半個世紀。」

川普這次共贏得55%拉美裔男性選民支持，較2020年的36%高出19個百分點；同時獲得38%的拉美裔女性選民支持，較2020年上升了8個百分點。

川普長期將反對移民作為其政治主張的基石，承諾對居住在美國的非法移民採取大規模驅逐行動。艾迪生媒體研究機構的出口民調顯示，許多拉美裔選民支持川普的強硬立場。約有1/4拉美裔受訪者表示，國內大多數的非法移民應立即被驅逐出境。