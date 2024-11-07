準備建立新政府！拜登將交棒川普 看美國總統政權如何交接

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美國前總統川普即將重返白宮，意味他將把拜登政府的人全部換掉，建立全新的政府。川普團隊還承諾，第2任政府跟他2016年勝選後建立的首任政府組成將會有所不同。

美聯社報導，從現在開始到明年1月20日就職日之前，總統當選人川普有75天時間組建團隊，而首要工作就是決定政府約4000個職位的人選。

政府職位包括國務卿、內閣部會負責人等，其中約1200項總統任命需經聯邦參議院確認。由於下屆參院將由共和黨掌控，這項工作進行起來應較容易。

政權交接將如何進行？

儘管新政府將全面換血，但川普對他的任務已有一定了解。他在首個任期中建立了全新政府，這次要做出哪些改變，他也有明確想法。

他心中已有一些屬意人選。

川普今天稍早在勝選派對上表示，將任命先前曾參選總統的反疫苗活躍人士小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.），以「讓美國再次健康」。

選前，小羅勃甘迺迪曾呼籲停止在飲用水中添加氟，川普並未拒絕。

川普還承諾讓出生南非的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）擔任「聯邦削減開支部長」。選戰期間毫不掩飾力挺川普的這位特斯拉（Tesla）執行長表示，他可以刪掉高達數兆美元的政府支出。

在過渡期間，總統當選人通常也會每天或幾乎每天收到情報簡報。

2008年，即將離任的總統小布希（George W.Bush）親自向候任總統歐巴馬介紹美國的秘密行動。川普2016年準備就職時，歐巴馬的國家安全顧問萊斯（Susan Rice）向她的繼任者佛林（Michael Flynn）做了簡報。

但在2020年，川普針對上屆總統大選結果提出法律挑戰，導致交接進程延遲數週才啟動，他對拜登的總統簡報也直到11月30日才展開。

誰將協助川普處理交接工作？

川普的朋友和家人將主導交接工作，包括小羅勃甘迺迪、前民主黨總統候選人加巴德（Tulsi Gabbard）、兒子小川普（Donald Trump Jr.）和艾瑞克（Eric Trump），以及他的競選夥伴范斯（J.D.Vance）等。

費茲傑羅證券公司（Cantor Fitzgerald）執行長盧特尼克（Howard Lutnick）與前美國小型企業署（Small Business Administration）署長麥馬洪（Linda McMahon）皆已獲任命為政權交接小組共同主席。

盧特尼克表示，今年的交接小組將與2016年「盡可能不同」。2016年的交接工作最初由前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）主導，勝選之後，川普解雇克里斯蒂，放棄他訂定的計畫，並轉請當時的副總統當選人彭斯（Mike Pence）主導交接工作。

川普第1任期之初組成的內閣包括一些較主流的共和黨人和商界領袖，部分成員後來對川普失望，或與他公開決裂。這一次，川普承諾會盡可能重視忠誠度，以確保他所做的選擇更符合自身意識形態以及誇張的工作風格。

與民主黨籍現任副總統賀錦麗不同，川普團隊並未在選前與聯邦總務署（U.S. General Services Administration）簽署任何交接協議；因此他已錯過與總務署就辦公空間和技術支援等後勤問題達成共識的最後期限。他的團隊也未在期限前與白宮就取得權限（包括文件、員工和設施）達成協議。

新的交接規定

2020年，川普宣稱大選有大規模舞弊問題，導致交接工作推遲數週。

為避免日後交接時出現這種情況，「2022年總統交接改進法案」（Presidential Transition Improvement Actof 2022）明定交接過程需在選後5天展開，即使獲勝人選仍有爭議也不例外。