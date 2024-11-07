五大敗因解釋賀錦麗慘輸

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

賀錦麗剛接棒拜登競選時，民調也曾領先川普，結果卻選情翻車、痛失總統寶座，媒體評論至少犯了五大錯誤。

首先，她10月初上高人氣電視節目《The View》被問到直球問題：她的總任期與拜登的會有何不同。賀錦麗竟然磕磕絆絆答不上來，而大多數美國人認為拜登領著美國朝錯誤方向前進。

其次，她一直設法避免沒有腳本的採訪，遇到棘手問題時，回答漫無邊際或不能讓人滿意。

再者，中東戰事以及拜登政府與以色列的密切關係是她的政治雷區。她提不出令人信服的解方。

她挑的副手也沒加分。看來和藹可親的明尼蘇達州州長沃茲原本聲稱，天安門事件期間他人在香港，被媒體察覺並非事實，川普的副手范斯在辯論時揪出此事追擊，沃斯被迫公開承認「口誤」，還說自己有時「腦袋不靈光」。

最後，賀錦麗選戰的一大失誤來自拜登，他評論川普支持者是垃圾，引發非議，川普撿到槍樂搭垃圾車造勢。