同懷MAGA夢想 阿根廷總統米雷伊祝賀川普勝選

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川普當選美國第47位總統，在阿根廷政界引發熱烈反應，阿根廷總統米雷伊第一時間祝賀川普，重申雙方在文化保守主義和自由經濟上的共識，期待攜手推動經濟復甦與外交合作，共同實現「讓國家再次偉大」願景。

米雷伊（Javier Milei）在社群媒體X上發文，恭喜川普獲得令人敬畏的勝利。現在，讓美國再次偉大，「你可以放心，阿根廷將全力完成你的任務。」

總統府行政團隊也透過社群媒體表達欣喜，認為川普的勝選是阿根廷經濟和外交的契機。

今年2月，米雷伊曾在保守派政治行動會議（CPAC）上短暫會見川普，熱情擁抱並讚揚對方的成就。川普也對米雷伊說：「MAGA，讓阿根廷再次偉大（Make Argentina Great Again）」，並將阿根廷視為應對委內瑞拉危機和拉丁美洲的「粉紅浪潮」的夥伴。

米雷伊表示，將與川普一起對抗全球的覺醒文化（Woke），這顯示了雙方在文化保守主義上的共識。例如反對過度政治正確、反對性別認同及反墮胎，認為左派造成社會分裂等議題，他在第79屆聯合國大會上批評了覺醒文化已經與現實脫節，無法提供有效的解決方案來應對世界面臨的真正問題。

川普當選後，米雷伊也聯繫了美國企業家馬斯克（Elon Musk），表達希望增進雙邊貿易的意願，並期望藉此擴大阿根廷的市場經濟機會。希望在川普支持下，與國際貨幣基金（IMF）的談判將變得更加順利，加速貸款的核准，從而緩解阿根廷的經濟壓力。

雖然米雷伊支持川普，但阿根廷政府強調，無論美國總統是川普還是民主黨候選人賀錦麗，阿根廷的親美和以色列政策方向將保持不變，並將根據經濟與外交需求持續推動兩國關係。

川普的勝利對阿根廷經濟的影響仍引發討論。隨著6日美元走強，市場可能加劇阿根廷面臨加速貨幣貶值的壓力，如何應對美元走強成為阿根廷政府的挑戰。

儘管米雷伊透過個人關係深化阿美關係，許多經濟專家對此表示質疑，認為僅憑人際交情難以改變實質的經濟問題。

川普自2016年上任後推動「美國優先」政策，曾對阿根廷造成負面影響。阿根廷號角報（Clarin）分析指出，阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）希望與美國加強經濟合作，吸引投資並穩定經濟，但實際情況事與願違，川普的政策導致阿根廷經濟通膨嚴重，出口減少，最終不得不向IMF求助，實行高利率和緊縮政策，引發社會不滿並導致馬克里未能連任。

國家報（La Nacion）則認為，根據2022至2023年地緣政治的貿易數據，友好國家間的國際貿易關係將更加緊密。川普勝選可能有助於米雷伊的大型外資進駐策略，而非增加出口到美國。

結合川普的「MAGA夢想」，米雷伊期望將阿根廷帶回20世紀初的經濟繁榮與全球影響力。然而，如何在MAGA願景和國情之間找到平衡，將是米雷伊政府面臨的一大挑戰。