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川普內閣會找誰？大金主貝森特想接財長 傳已開始挑副手

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普曾公開或私下討論過由兩位金融界人士，Key Square創辦人貝森特（圖）和避險基金大亨鮑森，擔任財長。路透
川普曾公開或私下討論過由兩位金融界人士，Key Square創辦人貝森特（圖）和避險基金大亨鮑森，擔任財長。路透

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川普和資深顧問正在物色從白宮幕僚長到財長的內閣人選。現在到總統就職典禮之間大約有10周的時間可以考慮提名誰，預計川普會很重視忠誠度，之後，再由共和黨控制的參議院拍板定案，簡單多數票就能確認。

根據知情人士，執掌川普過渡團隊的億萬富豪、金融服務公司Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克（Howard Lutnick）已就內閣要職擬具候選人名單，正與外部公司合作，進行初期審查。

白宮幕僚長通常是新總統上任的第一項重要人事案。為川普選戰出力的佛州政治策略家威爾斯（Susie Wiles）被視為領先候選人。川普女婿庫許納的密友、前白宮助理羅林斯（Brooke Rollins）也是潛在人選。川普前預算主管沃特（Russ Vought）、前眾院議長麥卡錫，以及盧特尼克自己也可能出線。

國安顧問：川普總統任內的駐德大使、曾代理過國家情報總監的格雷內爾（Richard Grenell）是最可能人選。曾任國安會秘書長的三星中將凱洛格、前國防部官員柯伯吉，以及川普四位國安顧問裡唯一沒和他公開鬧翻的歐布萊恩，也有機會。

財政部長：川普大金主、Key Square創辦人貝森特（Scott Bessent）傳出正在尋覓副手為接財長做準備。其他人選包括避險基金大亨鮑森（John Paulson）、川普當總統時的貿易顧問萊特海澤、前證券交易委員會主席克萊頓（Jay Clayton）、曾是駐日大使的共和黨籍田納西州聯邦參議員海格提（Bill Hagerty），以及盧特尼克。

國務卿：海格提和共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐被視為可能人選，還有歐布萊恩、格雷內爾，以及前國務院高官胡克（Brian Hook）。紐約州眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik） 是川普在國會山莊的強力捍衛者，她的名字也在此一職位以及美國駐聯合國大使上被提及。

商務部長：川普政權交接團隊聯席主席、前中小企業管理局局長的麥馬洪（Linda McMahon）被認為是主要競爭者。其他還有親川普智庫AFPI執行長羅林斯、曾擔任過喬治亞州聯邦參議員的亞特蘭大女富商羅夫勒（Kelly Loeffler），以及曾競逐共和黨總統提名的生物科技公司創辦人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。

其他關注焦點：川普選舉之夜在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）開私人派對的來賓名單，為內閣要職的候選人提供了一些線索，其中也包括出錢又出力的馬斯克，以及小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。川普和馬斯克都表示，馬斯克將負責政府效率委員會，而川普曾說，可能讓甘迺迪擔任健康事務顧問。

川普 美國大選 賀錦麗

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