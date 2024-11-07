川普勝利 可能影響2026年巴西大選

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

共和黨總統候選人川普在美國總統大選中勝利，西方媒體封為巴西版川普的巴西前總統波索納洛支持者和選民欣喜若狂，並開始傳播希望，以骨牌效應讓波索納洛恢復參加2026年總統選舉資格。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）今天引述波索納洛（Jair Bolsonaro）的兒子、巴西眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）的發言，川普（Donald Trump）的勝利可能對2026年巴西大選產生影響。

愛德華多表示，川普的勝利激發了波索納洛的支持者和選民對巴西前總統也可以捲土重來的想像。

波索納洛兩次被巴西高等選舉法院定罪，於2023年被褫奪公權8年，取消競選公職的資格。

在第一項定罪中，波索納洛因召集外國大使會面質疑巴西選舉制度的可靠性而被判濫用政治權力罪。第二項定罪是濫用經濟權力。

波索納洛的辯護律師聲稱，他在這兩項指控中都是無辜的。波索納洛的不合格資格將在2030年結束，理論上，屆時他可以參加新的選舉。

川普的勝利，鼓勵波索納洛的支持者發起一項運動，旨在通過法律上訴或通過一項法令來赦免他的定罪，以扭轉波索納洛的資格。

愛德華多認為，川普回鍋可能對巴西聯邦最高法院的大法官們產生某種間接影響。理論上，法院可以裁判波索納洛的辯護方就其不合格提出的上訴。

愛德華多表示，川普的勝利是一種政治方式轉變，整個美洲地區明顯開始向右轉，例如厄瓜多、烏拉圭、巴拉圭和阿根廷等國家，都由右翼總統執政。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia）創始人、美國政治學家布瑞莫（Ian Bremmer）指出，川普的勝利可能讓巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）頭痛。

其中，美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）與川普接近以及他對魯拉的批評，可能對巴西和美國之間的雙邊關係產生負面影響。川普在處理與巴西的關係時，也可能受到波索納洛的影響。

儘管如此，布瑞莫不認為巴西會成為新總統的優先事項之一，除了墨西哥和移民問題之外，南美洲和拉丁美洲並不是川普的首要執政任務。