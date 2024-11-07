川普接受拜登邀請 將赴白宮談政權交接

「川普為何能擴大支持？賀錦麗怎麼催不出票？」《美聯社》調查全美逾11萬5,000名選民、針對「影響投票意願」的因素，顯示雙方選民關心的議題大不同，投給賀錦麗的人更害怕民主制度遭川普破壞，而投給川普的人更注重經濟和移民政策；雙方支持者的族群比例無甚差異，但女性更傾向賀錦麗、男性更傾向川普。值得注意的是，30歲以下年輕人支持川普的比例變高了，而儘管多數人認為賀錦麗的道德與心智能力更適合當總統，卻有更多人認為川普更符合「強大領導人」的形象。

2024-11-07 09:48