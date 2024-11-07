川普接受拜登邀請 將赴白宮談政權交接
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白宮表示，美國總統拜登今天致電恭喜共和黨總統候選人川普勝選，並且邀請川普在「不久的將來」赴白宮會面。據報川普已接受邀請。
美聯社報導，川普陣營表示，川普已接受拜登的邀請，將赴白宮討論政權移交事宜。
目前尚未公布日期，但川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）表示雙方會「很快」見面。
他還說，川普「非常感謝」拜登今天致電道賀。
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