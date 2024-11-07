賀錦麗籲年輕人勿絕望 支持者指性別族裔仍是關卡

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國民主黨總統候選人賀錦麗輸給共和黨對手川普，今天在敗選演說特別鼓勵年輕人不要絕望，繼續捲起袖子努力。許多年輕非裔女性激動落淚，不少支持者說，很多人仍不接受黑人女性當總統。

賀錦麗（Kamala Harris）今天下午在她的母校霍華德大學（Howard University）發表敗選演說，吸引數千名支持者，有許多是非裔年輕人、大學生。不少人稍早受訪時說，期待聽賀錦麗對美國未來的看法。

賀錦麗的演說僅10分鐘，她特別向年輕人喊話指出，她承認選舉結果，但絕對不會放棄打這場選戰的鬥志、這是一場為自由、機會、公平、所有人的尊嚴、為最能體現美國價值的核心理想、為美國的未來而戰的選戰。

賀錦麗說，這樣的努力「絕對是值得的」。雖然她在選戰中常說，「我們奮鬥，我們必定勝利」，但她也要說，奮鬥需要一段時間，現在輸不代表以後不會贏，最重要的是，「絕對不要放棄」，「永遠不要停止讓世界變得更好的努力」。

賀錦麗母親是印度裔，父親為牙買加裔，她是美國第一位女性、亞非裔副總統，如今挑戰白宮大位失敗，有不少支持者認為，與她的性別、族裔有關。

但賀錦麗說：「不要聽任何人告訴你，不可能做到某件事，只因它未曾發生。」她要支持者「不要絕望」，繼續「捲起袖子努力」，持續為未來而戰。

一名不具名的非裔女性說，她對選舉結果感到心碎，若民主黨推出白人男性，或許能贏過川普（Donald Trump），「白人至上主義者認為我們（非裔女性）站在他們的對立面」。她以前住在保守的俄亥俄州，種族與性別歧視非常嚴重。

中央社也訪問另外幾位非裔民眾，他們持類似看法，但不願在鏡頭前評論。

身為非裔女性的華克（Jackie Walker）對中央社說，美國對從政的女性仍有很多負面、不公平的論述、及對性別的刻板印象。

華克舉例指出，川普在北卡羅來納州的造勢聽到民眾汙辱賀錦麗為「妓女」，不僅大笑，還稱那個地方了不起。對於出面挺賀錦麗的共和黨籍前聯邦眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney），川普甚至威脅要把「槍口對向她」。

大學生選民麥德拉諾（Jackie Medrano）說，社群媒體充斥雙方陣營的相互攻擊，針對賀錦麗可能成為第一位女性總統的負面言論更多，「我確實認為，很多人不願意支持女性總統」，他們認為女性「太情緒化」，無法治理國家。

來自移民家庭的麥德拉諾說，持這種看法的人，很多與他們的基督教信仰有關，「在這個國家，有一些人很難想像讓女性當總統」。

非裔大學生杭特（Marcus Hunter）說，因為賀錦麗的性別、族裔，他對選舉結果不感到非常意外，但不願就此議題多做評論。

杭特說，川普當選會讓美國更糟，他來聽賀錦麗演說、也感受大家的想法，「看看我們如何向前邁進。我們無法改變（選舉結果），只能盡力向前走。」