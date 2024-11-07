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發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

美前副總統彭斯恭喜川普勝選 拋開恩怨展風度

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

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美國前副總統彭斯（Mike Pence）今天恭喜前老闆共和黨候選人川普勝選。彭斯譴責川普涉及美國國會山莊暴動一事，在這次選戰表態不支持川普。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，彭斯在社群媒體X發文寫道：「美國人民發出了聲音，卡倫（KarenPence，彭斯之妻）與我對總統當選人川普（（DonaldTrump）及他的家人致上誠摯的祝賀，恭祝他當選美國第47位總統。」

川普 美國大選 賀錦麗

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