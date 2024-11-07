賀錦麗發表演說承認敗選 承諾助川普和平轉移政權
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美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）今天在她的母校霍華大學（Howard University）發表全國演說，首度公開向支持者承認敗選，並且承諾助總統當選人川普和平轉移政權。
法新社報導，賀錦麗告訴支持者：「這次選舉結果不是我們想要的，不是我們爭取的，但請聽我說，只要我們永不放棄，只要我們永不放棄，美國的承諾之光將永遠燃燒。」
賀錦麗表示，「我們必須接受這次選舉結果」，她已經恭賀川普（Donald Trump）勝選，她告訴川普，將致力「和平轉移政權」，將在此過程提供協助。
此外，賀錦麗還提及，「民主的根本原則」是接受選舉結果，這就是民主與暴政的差別。
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