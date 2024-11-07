川普與賀錦麗通話 同意團結國家重要性

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普（Donald Trump）的競選團隊表示，川普今天與他的民主黨競選對手賀錦麗（Kamala Harris）通話，雙方同意團結國家的重要性。

法新社報導，川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）指出：「總統川普認可副總統賀錦麗在整個選戰期間的實力、專業及韌性，兩名領袖同意團結這個國家的重要性。」

據報導，賀錦麗已致電川普恭賀他勝選。