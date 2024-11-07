川普與賀錦麗通話 同意團結國家重要性
‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據
美國總統當選人川普（Donald Trump）的競選團隊表示，川普今天與他的民主黨競選對手賀錦麗（Kamala Harris）通話，雙方同意團結國家的重要性。
法新社報導，川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）指出：「總統川普認可副總統賀錦麗在整個選戰期間的實力、專業及韌性，兩名領袖同意團結這個國家的重要性。」
據報導，賀錦麗已致電川普恭賀他勝選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言