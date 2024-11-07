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NBC：賀錦麗將致電川普承認敗選 並發表全國演說

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

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美國國家廣播公司 （NBC）報導，根據民主黨總統候選人賀錦麗的兩名幕僚，預計賀錦麗今天將致電共和黨總統當選人川普承認敗選，並且將在她的母校發表全國演說。

其中一名幕僚表示，預計賀錦麗將於美東時間下午4時（台灣時間7日上午5時）在她的母校霍華大學（Howard University）發表全國演說。她正為演說進行準備。

川普 美國大選 賀錦麗

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