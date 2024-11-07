路透：賀錦麗將發表承認敗選演說

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
賀錦麗支持者難掩失望神情。圖／美聯社
賀錦麗支持者難掩失望神情。圖／美聯社

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兩名消息人士告訴路透社，美國民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）今天下午6時（台灣時間7日上午7時）將發表承認敗選的演說。

美國前總統、共和黨總統候選人川普（（DonaldTrump）稍早時已取得足夠的選舉人票數，順利擊敗賀錦麗，再度入主白宮。

賀錦麗的競選團隊幹部先前表示，賀錦麗5日晚間不會向支持者發表談話，但預計6日將會出面發表聲明。

川普 美國大選 賀錦麗

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