川普勝選感言 讚馬斯克「新星」

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普六日在佛州西棕櫚灘登台發表勝選感言，大讚一路力挺他的科技富豪馬斯克，稱馬斯克是「一顆新星」與「超級天才」。

川普提到馬斯克時表示，「讓我告訴你，我們有了一顆新星，伊隆（馬斯克），他是了不起的傢伙，我們今晚正坐在一起」。

川普接著提到SpaceX在十月中進行的「星艦」第五次試射任務，首度成功利用發射塔的機械手臂「筷子」捕捉回收第一節超重型助推火箭，川普說他在星艦成功試射後打電話給馬斯克，並問道「還有誰能做到這一點？」，隨後問起俄羅斯與中國大陸能否做到，而馬斯克的回答都是「不行」。

川普說，「除了美國能做到，沒有人可以做到。我說，這就是我為什麼愛你，伊隆，那太棒了」，接著話鋒一轉，講到了颶風海倫侵襲北卡州，當地民眾無法通訊。川普說，他打電話給馬斯克要求提供星鏈為星網路支援，「他很快就搞定了」。川普大讚，「他是個超級天才」。

馬斯克在這次美國大選力挺川普，他是川普的啦啦隊長、選戰大金主、政策顧問、網軍兼假消息來源中心；另一方面，他也是全球首富、社群媒體Ｘ老闆、美國政府國防承包商，並掌控關鍵的衛星通訊基礎建設。美國歷史上，很少有人能像馬斯克一樣握有龐大資源，又打算大肆利用這些資源左右選舉。

對民主黨進步派政策與意識形態的不滿，導致馬斯克支持川普。川普今年七月在賓州造勢遭人行刺未遂，一小時內馬斯克便在Ｘ上宣布支持川普。

紐時報導，儘管川普和馬斯克過去曾經互罵，但是，今年以來經過磨合也懂得要各取所需。川普與共和黨急需馬斯克挹注資源打選戰，馬斯克也指望川普二進宮扶持生意，更別提雙方在保守派觀點上一拍即合。