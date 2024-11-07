聽新聞
0:00 / 0:00
川普勝選感言 讚馬斯克「新星」
‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據
美國總統當選人川普六日在佛州西棕櫚灘登台發表勝選感言，大讚一路力挺他的科技富豪馬斯克，稱馬斯克是「一顆新星」與「超級天才」。
川普提到馬斯克時表示，「讓我告訴你，我們有了一顆新星，伊隆（馬斯克），他是了不起的傢伙，我們今晚正坐在一起」。
川普接著提到SpaceX在十月中進行的「星艦」第五次試射任務，首度成功利用發射塔的機械手臂「筷子」捕捉回收第一節超重型助推火箭，川普說他在星艦成功試射後打電話給馬斯克，並問道「還有誰能做到這一點？」，隨後問起俄羅斯與中國大陸能否做到，而馬斯克的回答都是「不行」。
川普說，「除了美國能做到，沒有人可以做到。我說，這就是我為什麼愛你，伊隆，那太棒了」，接著話鋒一轉，講到了颶風海倫侵襲北卡州，當地民眾無法通訊。川普說，他打電話給馬斯克要求提供星鏈為星網路支援，「他很快就搞定了」。川普大讚，「他是個超級天才」。
馬斯克在這次美國大選力挺川普，他是川普的啦啦隊長、選戰大金主、政策顧問、網軍兼假消息來源中心；另一方面，他也是全球首富、社群媒體Ｘ老闆、美國政府國防承包商，並掌控關鍵的衛星通訊基礎建設。美國歷史上，很少有人能像馬斯克一樣握有龐大資源，又打算大肆利用這些資源左右選舉。
對民主黨進步派政策與意識形態的不滿，導致馬斯克支持川普。川普今年七月在賓州造勢遭人行刺未遂，一小時內馬斯克便在Ｘ上宣布支持川普。
紐時報導，儘管川普和馬斯克過去曾經互罵，但是，今年以來經過磨合也懂得要各取所需。川普與共和黨急需馬斯克挹注資源打選戰，馬斯克也指望川普二進宮扶持生意，更別提雙方在保守派觀點上一拍即合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言