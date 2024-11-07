川普重返白宮！壓倒性勝利 共和黨參院過半、眾院領先

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

「上帝放過我的命，要我重建美國的偉大」

美國前總統川普已拿下兩百七十七張過半的選舉人票，將成為美國第四十七任總統。

美國史上最年長的總統當選人

川普成為美國史上最年長的總統當選人，也是一百廿七年來首位連任失敗後成功重返白宮的美國總統。川普在普選與七個搖擺州均力壓對手民主黨總統候選人賀錦麗，加上共和黨奪回參議院多數，在眾議院選舉也處於領先，代表川普將以準完全執政之姿，強勢回歸。

美國大選持續開票中，到昨天晚間十一時，川普以兩百七十七張選舉人票，領先賀錦麗的兩百廿四票。在多數媒體沒預測選舉結果前，川普自行宣布當選。

讚揚「讓美國再度偉大」運動

川普在佛州棕櫚灘對支持者發表演說，感謝美國人民讓他當選第四十七任與第四十五任總統，並讚揚了不起的讓美國再度偉大（ＭＡＧＡ）運動，他承諾要為美國人民而戰，日復一日不會休息，直到交出孩子們應得的強大、安全且繁榮的美國，真正成為黃金時代。

川普說，「上帝放過我的命是有原因的，要我拯救我們的國家，重建美國的偉大」；川普競選總統期間遇過兩次暗殺行動，七月在賓州遭槍擊右耳受傷。川普搭檔范斯表示，「我們剛剛見證了美國史上最偉大的政治復興」。

再度執政紀錄 美國史上第二例

川普於二○一六年底當選總統，二○二○年尋求連任不敵民主黨的拜登，如今創下再度執政紀錄。美國史上迄今只有一例，為內戰結束後的首位民主黨總統克里夫蘭，他擔任第廿二任與第廿四任總統。

「副總統已收工」賀錦麗無演說

隨著北卡和喬治亞開出川普的勝果，在現場緊盯開票的一名賀錦麗支持者沮喪地不想多說話，賀競選團隊六日凌晨宣布，「賀錦麗今晚將不會演說」；現場原本聚集的上千位支持者鳥獸散，隨行記者也收到「副總統今日已收工」的通知。

福斯新聞網於六日凌晨一時許，搶先預測川普贏得這場選戰勝利；川普旋即在社群宣布很快發表談話，最終川普於二時過後，與范斯夫婦和川普家人現身，包含選戰期間從未露面的長女伊凡卡夫婦。此次大選中，共和黨從民主黨手中奪下參議院的多數，川普說，這是前所未有的強大民意授權。共和黨今年順利贏得參院多數，在尚未底定的眾院選舉中也處於領先。