「笨蛋 問題在經濟」挑起選民不滿 川普橫掃搖擺州

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普在五日的大選迅速拉開與對手賀錦麗的差距，橫掃多個搖擺州，民主黨寄予厚望的賓州等「藍牆州」全都落敗。何以致此？

出口民調給出答案。這次大選民眾最在意三項議題：女性墮胎權、民主機制、經濟。

賀錦麗在前兩項擁有優勢，但拜登任內通膨引發的高物價讓許多民眾深感切身之痛，埋下敗筆，賀陣營主打的恐川牌不敵選民給拜登與賀錦麗政府治理下經濟打出的負面分數。

ＣＮＮ出口民調顯示，百分之廿九受訪者對整體現狀感到憤怒，另外百分之四十三感到不滿。百分之卅二覺得經濟情況很差，百分之卅五認為經濟欠佳。其實放眼全球已開發國家，美國的經濟表現令人稱羨，選民卻不這麼認為。

在川普任內，共和黨經濟政策轉向，一攬子保護主義經貿政策出台，保護主義掛帥，向自貿協定說再見，讓勞動階級感覺很貼心，尤其是沒有大學學歷的勞工，他們認為民主黨愈來愈傾向菁英，不再聆聽基層的心聲。

在關稅方面，尤其是針對中國，拜登不但依循川普的政策還加碼。拜登政府大撒幣彌補社會安全網，過往選舉支持民主黨的各產業工會依然先後倒戈，或宣稱中立，民主黨敗象已現。

美國這次變天、被川普拿下的北卡州，選前遭受洪水重創。

川普日前勘災時大開支票，宣稱他執政後，所有受損房舍都會重建而且蓋得更漂亮。沒有人質疑川普開芭樂票，因為「民之所欲，常在我心」，川普說出受災戶最想聽到的話。至於能否做到，以後再說。

記者選前與一名美國民眾聊起這場激烈不已的選戰，他說，若川普贏了，理由肯定是因為經濟／通膨。

這場選舉很可能重演柯林頓一九九二年成功挑戰現任總統布希的那場戰役，「笨蛋，問題在經濟」畫龍點睛，成為選戰突圍的關鍵；先不說川普與賀錦麗提出的經濟政策有多少可行性和前瞻性，挑動選民不滿現狀的情緒，可能才是藍牆倒塌，川普復仇成功的原因。