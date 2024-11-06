川普勝選關鍵 看三次美國大選七大搖擺州結果比較

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統大選採「選舉人團制度（Electoral College）」的間接選舉，各州選票加總拿到270張以上便贏得選舉勝利，而握有93張選舉人團票的7大搖擺州，將決定能否跨越當選美國總統所需門檻。2024年美國大選開票結果，前總統川普一路領先現任副總統賀錦麗，並已發表勝選感言。

7大關鍵搖擺州的選舉人票數明細分別是賓州19張、密西根州15張、威斯康辛州10張、北卡州16張、喬治亞州16張、亞利桑納州11張、內華達州6張。在近三次的美國大選中，2016年川普與希拉蕊競選總統時，在7大搖擺州中，川普拿下了6個州，以87張選票贏得大選的勝利，特別是傳統上屬於民主黨的賓州、密西根州和威斯康辛州，而希拉蕊僅獲得內華達州的6張選票。

2020年拜登與川普的競爭同樣非常激烈，拜登以78張選票逆轉了2016年的選舉結果，拜登的成功關鍵來自他在賓州、威斯康辛州、北卡州、喬治亞州和亞利桑納州的翻盤，而川普雖然保住了密西根州的選票，但在其他搖擺州的失利使得他未能當上總統。