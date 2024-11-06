快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

聽新聞
0:00 / 0:00

全場粉絲歡呼！川普宣布勝選大讚「了不起」 開心喊：這是美國的黃金時代

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨總統候選人、前總統川普6日大選夜在佛州西棕櫚灘登台講話。圖／法新社
美國共和黨總統候選人、前總統川普6日大選夜在佛州西棕櫚灘登台講話。圖／法新社

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國5日舉行總統與國會選舉，福斯新聞宣布共和黨總統候選人、前總統川普跨過270張選舉人票的當選門檻勝選。川普隨即帶著妻子梅蘭妮亞在內的眾多家人以及競選搭檔范斯，一起登上設在佛州西棕櫚灘的舞台，向支持群眾發表勝選講話。

天空新聞台報導，司儀稱川普跟范斯為正副總統「當選人」。川普等著開口時，現場響起了「美國！美國！」的口號。

川普向支持群眾表示，「我非常感謝你們所有人」，並讚揚「了不起」的「讓美國再度偉大」（MAGA）運動。他表示，「說真的，我相信這是有史以來最偉大的政治運動」，並指現在將進入另一個層次。

川普接著表示，「我們這個國家非常需要幫助」，並且承諾「修復一切」。他說，「很明顯，這是一場政治勝利」，接著他宣布勝選，「我想要感謝美國人民，特別榮幸獲選為你們的第47與第45位總統」。

川普說，「這對美國人民是一場偉大的勝利，將使我們讓美國再次偉大」，他強調自己「每一天都將為你們而戰，用著我體內的每一次呼吸。我不會休息，直到我們交出一個孩子們應得的強大、安全和繁榮的美國。這是你們應得的，將真正成為美國的黃金時代」。

川普表示，開票結束時他獲得315張選舉人票，穩穩超過270張選舉人票的當選門檻，接著宣稱「我們也已贏得普選票，這很棒」。

現場群眾此時再度高喊「美國！美國！」，川普說，他感受到「偉大的愛」，「有著不可思議的人們站在我身邊，這些人真的很棒。我們會讓你們非常開心，我們會讓你們對你們的投票非常自豪」。

川普說，「美國已經賦予我們前所未有的強大民意授權」。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普開口向台要保護費 王鴻薇：執政黨如小媳婦不敢吭聲

「偉大的勝利」川普發表勝選談話 感謝粉絲：未來是美國黃金年代

美國大選川普一路領先！比特幣噴漲 撼訊飆漲停領軍概念股同慶

川普當選美國總統 創見董座束崇萬：要求台積電擴大在美投資可能性高

相關新聞

全場粉絲歡呼！川普宣布勝選大讚「了不起」 開心喊：這是美國的黃金時代

美國5日舉行總統與國會選舉，福斯新聞宣布共和黨總統候選人、前總統川普跨過270張選舉人票的當選門檻勝選。川普隨即帶著妻子...

大勢已去！賀錦麗開票派對氣氛慘淡 數百支持者提前散場

美國總統大選熱烈開票中，不過隨著共和黨候選人川普陸續拿下北卡、喬治亞與賓州等關鍵州，對手賀錦麗在母校霍華德大學的開票派對...

美選民結構洗牌 民調：獨立選民占比首超民主黨

艾迪生媒體研究機構出口民調數據顯示，在今天美國總統大選選民當中，自認無黨無派者首度超過民主黨選民人數，且總數與共和黨選民...

川普自行宣告勝利！賀錦麗確定大勢已去

美國大選開票結果尚未完全確定，但已經拿下267票的川普，已經在美國時間凌晨2點多現身家鄉州——佛羅里達州——共和黨開票派對上，宣告已經贏得勝利。民主黨的賀錦麗目前得票為214票，在失去許多關鍵搖擺州的優勢下，已幾乎無力回天，在稍早時也確定賀錦麗不會公開露面演說。

穩了？川普搖擺州「全部領先」 得票率均破5成

美國共和黨候選人川普連續拿下搖擺戰場北卡和喬治亞，並且在其他尚未確定結果的搖擺州「全部領先」，且得票率通通破5成。

美國大選開票之夜…共和黨粉絲高呼「愛美國」 民主黨支持者揪心等結果

美國大選結束，加州晚間8時結束投票的同時，美國東岸及幾大搖擺州選票陸續開出。北加州最大郡聖克拉拉的兩黨主席皆舉辦開票之夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。