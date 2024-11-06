全場粉絲歡呼！川普宣布勝選大讚「了不起」 開心喊：這是美國的黃金時代

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國5日舉行總統與國會選舉，福斯新聞宣布共和黨總統候選人、前總統川普跨過270張選舉人票的當選門檻勝選。川普隨即帶著妻子梅蘭妮亞在內的眾多家人以及競選搭檔范斯，一起登上設在佛州西棕櫚灘的舞台，向支持群眾發表勝選講話。

天空新聞台報導，司儀稱川普跟范斯為正副總統「當選人」。川普等著開口時，現場響起了「美國！美國！」的口號。

川普向支持群眾表示，「我非常感謝你們所有人」，並讚揚「了不起」的「讓美國再度偉大」（MAGA）運動。他表示，「說真的，我相信這是有史以來最偉大的政治運動」，並指現在將進入另一個層次。

川普接著表示，「我們這個國家非常需要幫助」，並且承諾「修復一切」。他說，「很明顯，這是一場政治勝利」，接著他宣布勝選，「我想要感謝美國人民，特別榮幸獲選為你們的第47與第45位總統」。

川普說，「這對美國人民是一場偉大的勝利，將使我們讓美國再次偉大」，他強調自己「每一天都將為你們而戰，用著我體內的每一次呼吸。我不會休息，直到我們交出一個孩子們應得的強大、安全和繁榮的美國。這是你們應得的，將真正成為美國的黃金時代」。

川普表示，開票結束時他獲得315張選舉人票，穩穩超過270張選舉人票的當選門檻，接著宣稱「我們也已贏得普選票，這很棒」。

現場群眾此時再度高喊「美國！美國！」，川普說，他感受到「偉大的愛」，「有著不可思議的人們站在我身邊，這些人真的很棒。我們會讓你們非常開心，我們會讓你們對你們的投票非常自豪」。

川普說，「美國已經賦予我們前所未有的強大民意授權」。