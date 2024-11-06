美國大選開票之夜…共和黨粉絲高呼「愛美國」 民主黨支持者揪心等結果

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國大選結束，加州晚間8時結束投票的同時，美國東岸及幾大搖擺州選票陸續開出。北加州最大郡聖克拉拉的兩黨主席皆舉辦開票之夜，共和黨方面越夜越美麗，民主黨則是難掩憂心，準備迎接不確定的明天。

一陣又一陣歡呼聲響起，加州矽谷共和黨領袖邀集支持者，在酒吧觀看福斯電視台（Fox News）開票，隨著他們支持的候選人川普（Donald Trump）擴大領先，藍州的紅色勢力情緒高漲。

「我忍耐很久了」，住在矽谷核心聖荷西（San Jose）的季爾（Tammara Keill）告訴記者，她受夠部分民主黨人口口聲聲喊著自主權，卻沒有考量到廣大民眾真正的想法。

這場北加州少數由官方主辦的共和黨開票之夜活動，男女川粉有備而來，戴著繡有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣的帽子，披上「再次拯救美國」（Save America Again）的紅色披肩，選票還沒開完，他們已準備迎接勝利。

季爾說，「我們會迎來一場大勝，美國需要他（川普）贏得選戰，他當選可以讓我們負擔得起食品雜貨和汽油，讓基督徒留在美國…如果你愛美國、你就愛每個人。」

與季爾一同參加開票之夜的浦加（Julie Puga）告訴中央社，她的心情既興奮又害怕，不希望開票開太久以免有人「作弊」，「幾年前我是民主黨人，後來我深入研究誰最符合我的價值觀，然後我發現是川普。這就是為什麼我今天在這裡支持他。」

這場在深藍州的活動吸引近百人，越晚人潮越多，負責籌辦的聖克拉拉郡（Santa Clara County）共和黨主席康諾里（Shane Patrick Connolly）重申，「大眾非常渴望言論自由」，間接呼應在場部分共和黨人「不要只有同志權、不要只有墮胎權」的看法。

「我們看到通膨的影響、及其他一些問題，確實需要一個轉機，川普總統一定會做得很好，並且繼續完成他之前已經開始的工作。」男川粉藤佩斯塔（Daryl Tempesta）表示對川普有信心。

相較於共和黨的熱絡氣氛，由民主黨主辦的開票之夜活動人潮越晚越冷清。

聖克拉拉郡民主黨主席詹姆士（Bill James）在美西晚間10時向記者表示，民主黨人沒有放棄希望，目前看起來他們支持的候選人賀錦麗（Kamala Harris）落後，他與其他人將一同熬夜觀看開票，「期待最好的結果」。