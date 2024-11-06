快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

聽新聞
0:00 / 0:00

美國大選開票之夜…共和黨粉絲高呼「愛美國」 民主黨支持者揪心等結果

中央社／ 舊金山5日專電
川普支持者在看到川普（Donald Trump）擴大領先消息時，心情十分激動。圖／路透社
川普支持者在看到川普（Donald Trump）擴大領先消息時，心情十分激動。圖／路透社

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國大選結束，加州晚間8時結束投票的同時，美國東岸及幾大搖擺州選票陸續開出。北加州最大郡聖克拉拉的兩黨主席皆舉辦開票之夜，共和黨方面越夜越美麗，民主黨則是難掩憂心，準備迎接不確定的明天。

一陣又一陣歡呼聲響起，加州矽谷共和黨領袖邀集支持者，在酒吧觀看福斯電視台（Fox News）開票，隨著他們支持的候選人川普（Donald Trump）擴大領先，藍州的紅色勢力情緒高漲。

「我忍耐很久了」，住在矽谷核心聖荷西（San Jose）的季爾（Tammara Keill）告訴記者，她受夠部分民主黨人口口聲聲喊著自主權，卻沒有考量到廣大民眾真正的想法。

這場北加州少數由官方主辦的共和黨開票之夜活動，男女川粉有備而來，戴著繡有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣的帽子，披上「再次拯救美國」（Save America Again）的紅色披肩，選票還沒開完，他們已準備迎接勝利。

季爾說，「我們會迎來一場大勝，美國需要他（川普）贏得選戰，他當選可以讓我們負擔得起食品雜貨和汽油，讓基督徒留在美國…如果你愛美國、你就愛每個人。」

與季爾一同參加開票之夜的浦加（Julie Puga）告訴中央社，她的心情既興奮又害怕，不希望開票開太久以免有人「作弊」，「幾年前我是民主黨人，後來我深入研究誰最符合我的價值觀，然後我發現是川普。這就是為什麼我今天在這裡支持他。」

這場在深藍州的活動吸引近百人，越晚人潮越多，負責籌辦的聖克拉拉郡（Santa Clara County）共和黨主席康諾里（Shane Patrick Connolly）重申，「大眾非常渴望言論自由」，間接呼應在場部分共和黨人「不要只有同志權、不要只有墮胎權」的看法。

「我們看到通膨的影響、及其他一些問題，確實需要一個轉機，川普總統一定會做得很好，並且繼續完成他之前已經開始的工作。」男川粉藤佩斯塔（Daryl Tempesta）表示對川普有信心。

相較於共和黨的熱絡氣氛，由民主黨主辦的開票之夜活動人潮越晚越冷清。

聖克拉拉郡民主黨主席詹姆士（Bill James）在美西晚間10時向記者表示，民主黨人沒有放棄希望，目前看起來他們支持的候選人賀錦麗（Kamala Harris）落後，他與其他人將一同熬夜觀看開票，「期待最好的結果」。

不過當記者問詹姆士這場選舉透露什麼樣的訊息時，他表示，「我認為真正的問題或挑戰在於經濟。通膨讓勞工階級感到他們賺的錢不如以往的購買力，物價上漲讓人們對生活感到擔憂。當執政黨在位且國家經歷這種困難時，要贏得選舉總是很難。」

賀錦麗支持者難掩失望神情。圖／美聯社
賀錦麗支持者難掩失望神情。圖／美聯社

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普自行宣告勝利：已拿下267票，在關鍵搖擺州擊敗賀錦麗

【美國大選即時開票】川普「復仇成功」奪277票提前當選 正在發表感言

美國選民的支持意向分析：賀錦麗道德分數高，但川普更適合當領導人？

產業衝擊難免 佳世達陳其宏：川普當選全球供應鏈應會加速布局

相關新聞

全場粉絲歡呼！川普宣布勝選大讚「了不起」 開心喊：這是美國的黃金時代

美國5日舉行總統與國會選舉，福斯新聞宣布共和黨總統候選人、前總統川普跨過270張選舉人票的當選門檻勝選。川普隨即帶著妻子...

大勢已去！賀錦麗開票派對氣氛慘淡 數百支持者提前散場

美國總統大選熱烈開票中，不過隨著共和黨候選人川普陸續拿下北卡、喬治亞與賓州等關鍵州，對手賀錦麗在母校霍華德大學的開票派對...

美選民結構洗牌 民調：獨立選民占比首超民主黨

艾迪生媒體研究機構出口民調數據顯示，在今天美國總統大選選民當中，自認無黨無派者首度超過民主黨選民人數，且總數與共和黨選民...

川普自行宣告勝利！賀錦麗確定大勢已去

美國大選開票結果尚未完全確定，但已經拿下267票的川普，已經在美國時間凌晨2點多現身家鄉州——佛羅里達州——共和黨開票派對上，宣告已經贏得勝利。民主黨的賀錦麗目前得票為214票，在失去許多關鍵搖擺州的優勢下，已幾乎無力回天，在稍早時也確定賀錦麗不會公開露面演說。

穩了？川普搖擺州「全部領先」 得票率均破5成

美國共和黨候選人川普連續拿下搖擺戰場北卡和喬治亞，並且在其他尚未確定結果的搖擺州「全部領先」，且得票率通通破5成。

美國大選開票之夜…共和黨粉絲高呼「愛美國」 民主黨支持者揪心等結果

美國大選結束，加州晚間8時結束投票的同時，美國東岸及幾大搖擺州選票陸續開出。北加州最大郡聖克拉拉的兩黨主席皆舉辦開票之夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。