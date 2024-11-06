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「偉大的勝利」川普發表勝選談話 感謝粉絲：未來是美國黃金年代

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統大選仍在進行投開票，共和黨總統候選人、前總統川普今天抵達佛羅里達州，發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金年代」。圖／美聯社
美國總統大選仍在進行投開票，共和黨總統候選人、前總統川普今天抵達佛羅里達州，發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金年代」。圖／美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統大選仍在進行投開票，共和黨總統候選人、前總統川普今天抵達佛羅里達州，發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金年代」。

各大媒體稍早指出，川普已經奪下擁有19張選舉人票的賓州，即將超過當選所需的270張門檻，

根據美聯社，目前川普（Donald Trump）確定拿下267張選舉人票，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）則奪下224張。

川普於佛州發表勝選談話說，這是一場「政治勝利」，並感謝民眾選他出任美國第47位總統。

但川普強調，自己還差數張選舉人票才能達到當選總統所需的270張門檻，所以嚴格來說他還沒有贏得大選。

川普也指出要修復美國接壤墨西哥的南部邊界，「我們會幫助我們的國家復原」。

他還說，未來是美國的「黃金年代」，「這對美國人民而言是偉大的勝利，這將使我們能讓美國再次偉大」。川普也預計自己最終會拿下315張選舉人票。

共和黨 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗

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