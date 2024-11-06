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川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

自行宣布當選！川普向粉絲發表講話 自稱選後將幫助美國「癒合」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國共和黨總統參選人川普自行宣布勝選，成為美國第47任總統。圖／美聯社
美國共和黨總統參選人川普自行宣布勝選，成為美國第47任總統。圖／美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普6日自行宣布贏得2024年總統大選，共和黨也將掌控參議院。

彭博資訊報導，雖然大多數新聞媒體尚未宣布川普勝選，但他拿下了賓州，穿透了民主黨的藍牆州，幾乎終結了民主黨候選人賀錦麗的逆轉希望。這位前總統也贏得了四年前都投票給民主黨的北卡羅來納州和喬治亞州。

川普在棕櫚灘向支持者發表講話，他就當選總統感謝支持者，並說，「我們要開始幫助我們的國家癒合。」

共和黨獲得選民強勁支持，因而掌控參議院，至少從民主黨手中搶下俄亥俄州和西維吉尼亞州，同時也成功守住德州和內布拉斯加州；結果也顯示，川普在幾個地區超越了他上次2020年的表現。

共和黨 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗

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