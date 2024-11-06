福斯搶先宣布川普當選 以277票越過勝選門檻
‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數
福斯新聞網顯示，川普獲得277張選舉人票，超過270票的勝選門檻，擊敗賀錦麗取得白宮寶座。而報導顯示，賀錦麗目前僅取得226張票。
福斯原先就預測，川普將成為第47屆美國總統。這位前總統將贏下他四年前丟失的威斯康辛州，完成勝選之路，並成為史上第二位兩度當選且任期不連續的總統，前一位是克里夫蘭（Grover Cleveland）。
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