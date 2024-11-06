這家政治預測公司預告 川普當選美國總統
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繼拿下超級戰區喬治亞州後，川普據福斯新聞報導又贏得有19張選舉人票的關鍵選區賓州。政治預測公司Decision Desk HQ已預告，川普在喬治亞州和北卡羅萊納州贏得關鍵勝利後，已贏得美國總統大選。
美聯社和各大電視網尚未宣布最後結果。彭博新聞並未使用Decision Desk HQ的預測來決定哪位候選人贏得選舉。在2020年的選舉中，Decision Desk HQ曾比美聯社和電視網提前一天預測總統勝選者。
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