川普贏搖擺州北卡 賀錦麗勝選機率降

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

美國2024年總統大選選情膠著又充滿懸念，共和黨總統候選人川普今天贏得第一個搖擺州北卡羅來納州，暫以227對189張選舉人票取得領先，縮小了民主黨對手賀錦麗的勝算。

7大關鍵決戰州之一北卡羅來納州的選票今天率先開出，由前總統川普贏得16張選舉人票，鞏固了他持續高漲的氣勢。

美國各大媒體與選情分析網站將亞利桑那、內華達、威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞、北卡羅來納、喬治亞列為2024年大選的7大關鍵搖擺州。

與共和黨候選人川普相比，副總統賀錦麗（KamalaHarris）在其他關鍵的州表現較為遜色。

賀錦麗競選團隊說，這場選舉「難分軒輊」，她最可能勝選的途徑，是贏得密西根州、賓州與威斯康辛州這3個「藍牆」搖擺州。

根據法新社取得的副本，賀錦麗的競選團隊總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）在電子郵件中向工作人員表示：「我們對我們在『藍牆』觀察的情況感到滿意。」

在預測川普贏得北卡後，有線電視新聞網（CNN）主播華勒斯（Chris Wallace）說，這場選舉看來跟2016年戰況較像，而不是2020年，但華勒斯也坦言還有很多選票還在計票中。

華勒斯說：「整體而言，川普的表現超越2020年，而賀錦麗的表現不如2020年的拜登。」

川普發言人米勒（Jason Miller）說，佛羅里達州共和黨陣營的氣氛很「正面」。

川普率先贏得的州包括預測由共和黨拿下的佛州與德州，民主黨對手賀錦麗則是贏得加州，川普暫以227張選舉人票領先賀錦麗的189張。美國總統大選採「選舉人團制度」，全美共有538張選舉人票，候選人須獲得過半（270張）才能當選。

全美還在等待其他戰況激烈的主要搖擺州開票，但川普在喬治亞州仍維持領先。