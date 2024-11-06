美總統大選川普暫領先 搖擺州仍在拉鋸
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美國總統大選開票截至目前為止，共和黨總統候選人川普暫時領先。他2020年競選連任失利，這次捲土重來贏得更多支持，不過在決定勝負的搖擺州上，情勢仍未明朗。
川普力爭成為百多年來隔屆再選上總統的第一人。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，目前川普囊括約246張選舉人票，而他民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）則有187張選舉人票。
川普已拿下關鍵搖擺州北卡羅來納和喬治亞，並持續小幅在密西根州、賓州和威斯康辛州握有領先。
美國總統大選採「選舉人團制度」，全美共有538張選舉人票，候選人須獲得過半的270張才能當選。
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