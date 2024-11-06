快訊

幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

【美國大選即時開票】福斯搶先曝白宮易主！川普奪277票「復仇成功」 發表感言直播中

穩了？川普搖擺州「全部領先」 得票率均破5成

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
在邁阿密的川普支持者興奮歡呼。法新社
在邁阿密的川普支持者興奮歡呼。法新社

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

美國共和黨候選人川普連續拿下搖擺戰場北卡和喬治亞，並且在其他尚未確定結果的搖擺州「全部領先」，且得票率通通破5成。

美聯社報導，川普以50.9%得票率奪得喬治亞。

此外，福斯新聞網判定，川普再取得關鍵州賓州，獲得19張選舉人票，目前總票數增至266票。

另外，儘管其他搖擺州仍在開票中，但是川普通通表現領先，包含內華達、亞利桑那、威斯康辛、密西根等，其中以密西根州得票率最高，來到52.3%。

反觀賀錦麗在任何搖擺州的得票率均未過半。

川普 搖擺州 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

【美國大選即時開票】關鍵賓州也到手！川普領先取得266票 離當選只差4票

馬斯克輔選川普成立的政治團體 選後要繼續留著

川普拿下第二個關鍵搖擺州喬治亞：247票領先賀錦麗，川普選情比上次更旺

川普贏得四年前失守的喬治亞州 已拿下246張選舉人票

相關新聞

穩了？川普搖擺州「全部領先」 得票率均破5成

美國共和黨候選人川普連續拿下搖擺戰場北卡和喬治亞，並且在其他尚未確定結果的搖擺州「全部領先」，且得票率通通破5成。

簽名不符遭廢票？內華達開票混亂 逾萬郵寄票被駁回

內華達州的選票計算陷入混亂，原因是年輕選民的簽名無法與已在檔案系統中的簽名配對。

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

美國總統大選仍在進行開票作業，川普目前以230張選舉人票領先賀錦麗的209票，勝率持續暴升的川普稍早也已抵達佛州的海湖莊...

川普拿下第1個搖擺州北卡 目前票數230：187領先賀錦麗

美國總統大選初步開票結果顯示川普取得領先，根據美聯社，川普拿下第1個搖擺州北卡州，目前獲得237張選舉人票，賀錦麗獲得1...

大勢已去！賀錦麗開票派對氣氛慘淡 數百支持者提前散場

美國總統大選熱烈開票中，不過隨著共和黨候選人川普陸續拿下北卡、喬治亞與賓州等關鍵州，對手賀錦麗在母校霍華德大學的開票派對...

川普自行宣告勝利！賀錦麗確定大勢已去

美國大選開票結果尚未完全確定，但已經拿下267票的川普，已經在美國時間凌晨2點多現身家鄉州——佛羅里達州——共和黨開票派對上，宣告已經贏得勝利。民主黨的賀錦麗目前得票為214票，在失去許多關鍵搖擺州的優勢下，已幾乎無力回天，在稍早時也確定賀錦麗不會公開露面演說。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。