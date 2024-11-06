穩了？川普搖擺州「全部領先」 得票率均破5成
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美國共和黨候選人川普連續拿下搖擺戰場北卡和喬治亞，並且在其他尚未確定結果的搖擺州「全部領先」，且得票率通通破5成。
美聯社報導，川普以50.9%得票率奪得喬治亞。
此外，福斯新聞網判定，川普再取得關鍵州賓州，獲得19張選舉人票，目前總票數增至266票。
另外，儘管其他搖擺州仍在開票中，但是川普通通表現領先，包含內華達、亞利桑那、威斯康辛、密西根等，其中以密西根州得票率最高，來到52.3%。
反觀賀錦麗在任何搖擺州的得票率均未過半。
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