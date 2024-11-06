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幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

【美國大選即時開票】福斯搶先曝白宮易主！川普奪277票「復仇成功」 發表感言直播中

川普拿下第2個搖擺州 喬治亞州投票人數創新高

中央社／ 亞特蘭大5日綜合外電報導
川普拿下第2個關鍵搖擺州喬治亞州。（路透）
川普拿下第2個關鍵搖擺州喬治亞州。（路透）

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

美國喬治亞州州務卿今天表示，儘管喬治亞州各地收到60起炸彈威脅，但投票人數仍創新高。美媒估計川普將拿下第2個關鍵搖擺州喬治亞州，可進帳16張選舉人票。

在7大搖擺州方面，美聯社與美國有線電視新聞網（CNN）均指出，總統選戰兵家必爭的北卡羅來納州已開出約90%選票，確定由川普拿下該州16張選舉人票，如今川普將再囊括關鍵激戰州喬治亞州16張選舉人票。

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，雖然「喬治亞州各地的郡收到60起炸彈威脅」，但投票人數仍創歷史新高。拉芬斯伯格今天稍早表示，針對喬治亞州投票站的炸彈威脅，似乎全都來自俄羅斯。

拉芬斯伯格今晚在記者會上說：「對於那些今天試圖干預我們選舉的人，我有話要對你們說。你們惹錯了喬治亞州，你們挑撥離間和引起糾紛的企圖沒有得逞。」

他也感謝喬治亞州各地的選務人員。他說：「喬治亞州能夠成功舉行這次選舉，是因為你們每天都在努力保護每一張合法選票。」

川普 搖擺州 美國大選 賀錦麗

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