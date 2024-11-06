美媒：川普將拿下關鍵激戰州喬治亞州
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美國有線電視新聞網（CNN）今天預測，共和黨籍前總統川普將拿下總統選戰兵家必爭的關鍵激戰州喬治亞州，可進帳16張選舉人票。
喬治亞州在總統大選中算是相對較新的激戰州，民主黨籍現任總統拜登在2020年以僅僅1萬1779普選票領先優勢，讓喬治亞州近30年來首度翻藍，成功入主白宮。
美國總統大選採「選舉人團制度」，全美共有538張選舉人票，候選人須獲得過半（270張）才能當選。
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