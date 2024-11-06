美媒：川普將拿下關鍵激戰州喬治亞州

美國大選開票結果尚未完全確定，但已經拿下267票的川普，已經在美國時間凌晨2點多現身家鄉州——佛羅里達州——共和黨開票派對上，宣告已經贏得勝利。民主黨的賀錦麗目前得票為214票，在失去許多關鍵搖擺州的優勢下，已幾乎無力回天，在稍早時也確定賀錦麗不會公開露面演說。

2024-11-06 15:54