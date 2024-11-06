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幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

【美國大選即時開票】福斯搶先曝白宮易主！川普奪277票「復仇成功」 發表感言直播中

美媒：川普將拿下關鍵激戰州喬治亞州

中央社／ 亞特蘭大5日綜合外電報導
美國總統大選共和黨總統候選人川普。美聯社
美國總統大選共和黨總統候選人川普。美聯社

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

美國有線電視新聞網（CNN）今天預測，共和黨籍前總統川普將拿下總統選戰兵家必爭的關鍵激戰州喬治亞州，可進帳16張選舉人票。

喬治亞州在總統大選中算是相對較新的激戰州，民主黨籍現任總統拜登在2020年以僅僅1萬1779普選票領先優勢，讓喬治亞州近30年來首度翻藍，成功入主白宮。

美國總統大選採「選舉人團制度」，全美共有538張選舉人票，候選人須獲得過半（270張）才能當選。

川普 美國大選 賀錦麗

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