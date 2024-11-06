快訊

台南夜市捕獲野生子瑜、舒華 攤販老闆貼心1舉動「好好享受夜市」

選得比上次更好！重罪纏身的川普票數卻大進步

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

川普贏得四年前失守的喬治亞州 已拿下246張選舉人票

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞特蘭大選民在川普拿下喬治亞州後高聲慶祝。路透
亞特蘭大選民在川普拿下喬治亞州後高聲慶祝。路透

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

NBC和CNN報導，川普贏得關鍵戰區喬治亞州，拿下16張選舉人票。

拜登2020年在曾以微弱優勢擊敗川普，拿下喬治亞州，而川普在2016年拿下喬治亞州。

川普因此獲得246張選舉人票，賀錦麗獲得210張，任一方需要在選舉人團中獲得總共270張選票便可通過當選門檻。

川普在目前在美國總統計票領先賀錦麗，且保住第一個戰區州北卡羅萊納。他在威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州和亞利桑那州也略為領先。

共和黨在多位川普盟友告捷之下還拿下美國參議院的控制權，未來在關係重大的租稅和支出之爭中擁有更大主權，對新任總統的行政和司法提名人選也掌握最後決定權。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

【美國大選即時開票】川普確定拿下第二個搖擺州喬治亞 247：210領先賀錦麗

輸掉賓州仍能入主白宮的勝利方程式 賀錦麗與川普都握有

紐時：川普3搖擺州占優勢 可望贏得選戰

川普如何贏得北卡？三分之一選民住農村 川普選三次都獲力挺

相關新聞

簽名不符遭廢票？內華達開票混亂 逾萬郵寄票被駁回

內華達州的選票計算陷入混亂，原因是年輕選民的簽名無法與已在檔案系統中的簽名配對。

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

美國總統大選仍在進行開票作業，川普目前以230張選舉人票領先賀錦麗的209票，勝率持續暴升的川普稍早也已抵達佛州的海湖莊...

川普拿下第1個搖擺州北卡 目前票數230：187領先賀錦麗

美國總統大選初步開票結果顯示川普取得領先，根據美聯社，川普拿下第1個搖擺州北卡州，目前獲得237張選舉人票，賀錦麗獲得1...

川普穩贏？247票領先賀錦麗，川普選情比上次更旺

美國大選開票進行中，目前已進入尾聲階段，川普在激戰的7個搖擺州中，先是拿下北卡羅萊納州、接著確定又拿下喬治亞州，截至美東時間凌晨2點（台灣時間下午2點），川普獲得247張選舉人票，領先賀錦麗的210張票。

紐時：川普3搖擺州占優勢 可望贏得選戰

美國總統大選持續開票中，不過「紐約時報」認為共和黨候選人川普可望贏得選戰。川普目前在關鍵賓州、密西根州和威斯康辛州都領先...

搖擺州開票進度曝！紐時即時預測：川普勝率達89% 大贏301張選舉人票

紐約時報即時根據開票情況預測，美國共和黨候選人川普勝率高達89%，可能勇奪301張選舉人票，遠超勝選所需的270張選舉人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。