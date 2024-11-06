川普贏得四年前失守的喬治亞州 已拿下246張選舉人票

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

NBC和CNN報導，川普贏得關鍵戰區喬治亞州，拿下16張選舉人票。

拜登2020年在曾以微弱優勢擊敗川普，拿下喬治亞州，而川普在2016年拿下喬治亞州。

川普因此獲得246張選舉人票，賀錦麗獲得210張，任一方需要在選舉人團中獲得總共270張選票便可通過當選門檻。

川普在目前在美國總統計票領先賀錦麗，且保住第一個戰區州北卡羅萊納。他在威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州和亞利桑那州也略為領先。

共和黨在多位川普盟友告捷之下還拿下美國參議院的控制權，未來在關係重大的租稅和支出之爭中擁有更大主權，對新任總統的行政和司法提名人選也掌握最後決定權。