美媒：川普贏愛達荷州 賀錦麗再奪俄勒岡等3州

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

美國總統大選陸續開票，美聯社等媒體預估，共和黨總統候選人川普贏得愛達荷州4張選舉人票，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）在俄勒岡州勝出，進帳8張選舉人票。

此外，賀錦麗還奪下新墨西哥州，贏得5張選舉人票。她也在維吉尼亞州告捷，囊括13張選舉人票。

美國總統大選採「選舉人團制度」，拿到270張以上選舉人票者即贏得選舉。