紐時：川普3搖擺州占優勢 可望贏得選戰
‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗
美國總統大選持續開票中，不過「紐約時報」認為共和黨候選人川普可望贏得選戰。川普目前在關鍵賓州、密西根州和威斯康辛州都領先，民主黨賀錦麗要勝選，這3州一個都不能丟。
紐時指出，儘管還有很多選票還沒開，不過截至目前為止，川普持續以些微優勢領先賀錦麗（KamalaHarris）。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨著計票結果一一出爐，川普競選陣營愈來愈樂觀。
川普每拿下一個州，他競選總部都會跟著響起陣陣熱烈歡呼，部分支持者也開始湧入位於佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的會場。至於川普本人會不會到現場，或何時到現場，目前都不清楚。
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