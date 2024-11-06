快訊

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

蘋果AI新功能勾不起銷售潮 語系、地緣政治成發展隱憂

宜蘭爆疑性侵！幼兒園女童遭師手打下體紅腫痛 縣府展開調查

聽新聞
0:00 / 0:00

美國總統大選開票 日本政府認日美同盟重要性不變

中央社／ 東京6日綜合外電報導
2024美國總統大選結果陸續出爐，圖為威斯康辛州正在計票。路透
2024美國總統大選結果陸續出爐，圖為威斯康辛州正在計票。路透

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

2024美國總統大選結果陸續出爐，日本政府認為不論是誰當選新任美國總統，日美同盟重要性都不會有所改變，將待選舉結果確定後，盡速與新任美國總統建立關係。

日本每日新聞和日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官林芳正今天在記者會上說，對今天上午開始開票的美國總統大選抱持高度關心持續關注，「為更加強化日美同盟，希望跟下屆美國政府間建立堅定的信賴合作關係」。

林芳正說，站在日本政府立場，為持續加強日美同盟嚇阻力與反應能力，將跟下任美國政府進行緊密溝通。他強調，不論哪一位候選人獲勝，都將推動日美關係更為強化。

日本外務大臣岩屋毅11月5日表示，「以外交及安全保障政策為主軸、地區及國際社會和平與繁榮為基礎的日美同盟，今後也不會改變」，待新任美國總統人選出爐後，希望兩國盡可能及早舉行高層會談。

日本政府持續與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）跟共和黨候選人川普雙方陣營建立關係，等選舉結果揭曉後，將透過協調跟日本首相石破茂電話會談等方式，盡速建立跟新任美國總統間關係。

不過，如果選戰激烈，預期可能要花數天時間才能得知最終結果，日本政府除注視從今天上午起陸續展開的開票狀況，也將關注兩位候選人對選舉結果將表達何種立場。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

拜登缺席賀錦麗開票派對 夫人吉兒投票穿搭被猜「偷投川普」

民調：選民為民主投賀錦麗 為移民與經濟投川普

爭奪有色人種選票 賀錦麗領先川普但幅度不大

【美國大選即時開票】搖擺州各有領先！川普198：112超前賀錦麗

相關新聞

川普拿下第1個搖擺州北卡 目前票數230：187領先賀錦麗

美國總統大選初步開票結果顯示川普取得領先，根據美聯社，川普拿下第1個搖擺州北卡州，目前獲得237張選舉人票，賀錦麗獲得1...

選情並未出現爆冷 賀錦麗能否堅守傳統票倉「藍牆」成關鍵

美國總統大選初步開票結果顯示川普取得領先，截至台灣時間中午12點，川普獲得214張選舉人票，賀錦麗獲得179張。川普守下...

搖擺州開票進度曝！紐時即時預測：川普勝率達89% 大贏301張選舉人票

紐約時報即時根據開票情況預測，美國共和黨候選人川普勝率高達89%，可能勇奪301張選舉人票，遠超勝選所需的270張選舉人...

【美國大選即時開票】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

2024美國總統大選於美東時間11月5日（台灣時間11月6日）正式開票。民主黨候選人賀錦麗對戰共和黨候選人川普，白宮之位究竟鹿死誰手？聯合新聞網即時更新開票進度，帶你一起看。

美媒：賀錦麗奪下加州 囊括54張選舉人票

美聯社等媒體預估，美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）贏得加州54張選舉人票

CNN民調：拉美裔多挺賀錦麗 但幅度縮水

美國有線電視新聞網（CNN）的全美出口民調顯示，拉丁美洲裔選民支持民主黨總統候選人賀錦麗的人數超越共和黨候選人川普，但幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。