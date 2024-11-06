川普暫時超車 賀錦麗陣營信心不減相信將趁夜追擊

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

美國總統大選進入開票階段，川普暫時超車。在川普篤定拿下的佛州，賀錦麗陣營舉辦的選前之夜人數隨入夜而增加，整體信心不因暫時落後受打擊，高歌熱舞者大有人在，有信心賀錦麗終會趁夜追擊。

民主黨候選人賀錦麗及共和黨對手川普選前民調膠著，雙方陣營戰到最後1天仍對搖擺州拜票不敢大意。今天晚間票數緩慢開出，「華盛頓郵報」（The Washington Post）評估賀錦麗拿下71張選舉人票，川普101張選舉人票入袋，包括佛州30張（請以最後正式開票數為準）。

川普本人就在佛州豪宅「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）看開票，賀錦麗陣營則於約6公里外的飯店舉行小型開票之夜，支持者氣勢高昂，群眾情緒興奮樂觀，在電視直播賀錦麗可能拿下搖擺州的關鍵郡時，爆出掌聲，也陸續有民眾上台精神短講，「我們有輸也有贏」。

曾在台灣教過語文的民主黨支持者萊文（Mark Levine）相信賀錦麗終會追平，連夜把票數拉開。

他對中央社表示，看著川普選舉人票逐漸增加，「說不焦慮是假的」，但他也將緊盯關鍵搖擺州賓州及喬治亞等，認為賀錦麗只是暫時落後。

「我無法想像川普再執政4年」，萊文說。他表示已無法忍受川普種族歧視及厭女等言論，而賀錦麗勝選將代表多重意義，不只是美國首位女總統，還是首位亞非裔領導人。美國如此分裂下，賀錦麗入主白宮將給人一種新氣象。

在佛州紮根的巴哈馬人安東尼（Antonio）對當地拉美裔選民非常失望，他除了盯螢幕上的藍紅地圖，也看手機上的選舉人票比數。

安東尼無法理解川普陣營都說美國在加勒比海的領地波多黎各是「漂浮的垃圾島」了，同為拉美裔的人怎麼還投得下去。

「我很受傷，希望能再計票一次」。

安東尼也認為，開票到現在為止不到3小時，今晚還漫長，賀錦麗有機會複製拜登成功路徑。2020年，拜登在喬治亞與賓州後來居上，共獲得36張選舉人票，躍過當選門檻。

美國總統大選採「選舉人團制度」，拿到270張以上選舉人票者即贏得選舉，握有93張選舉人團票的7大搖擺州，將決定是川普或賀錦麗勝選的關鍵。

7大搖擺州包括威斯康辛州、密西根州、賓州、內華達州、亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅來納州。