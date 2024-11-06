共和黨拿下西維吉尼亞州 聯邦參議院多一席
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賈斯提斯（Jim Justice）今天輕鬆贏得美國西維吉尼亞州聯邦參議院席位，讓共和黨在爭取參院多數之路取得重要一勝。
這一席議員先前是由原為民主黨，後轉為無黨籍的曼欽（Joe Manchin）擔任。
美聯社報導，先前人們即普遍認為，現任西維吉尼亞州州長賈斯提斯，會在共和黨努力從民主黨手中奪取參院控制權時，為共和黨做出貢獻。
民主黨目前以51席（民主黨籍47席，親民主黨無黨籍4席）對共和黨49席的微弱優勢控制參院，無黨派分析人士指出，共和黨很有機會奪回參院。（前稿）
參眾兩院之戰決定國會的控制權，將決定哪個政黨擁有多數席位以及擁有推動或阻止總統議程的權力。
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