共和黨拿下西維吉尼亞州 聯邦參議院多一席

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

賈斯提斯（Jim Justice）今天輕鬆贏得美國西維吉尼亞州聯邦參議院席位，讓共和黨在爭取參院多數之路取得重要一勝。

這一席議員先前是由原為民主黨，後轉為無黨籍的曼欽（Joe Manchin）擔任。

美聯社報導，先前人們即普遍認為，現任西維吉尼亞州州長賈斯提斯，會在共和黨努力從民主黨手中奪取參院控制權時，為共和黨做出貢獻。

民主黨目前以51席（民主黨籍47席，親民主黨無黨籍4席）對共和黨49席的微弱優勢控制參院，無黨派分析人士指出，共和黨很有機會奪回參院。（前稿）

參眾兩院之戰決定國會的控制權，將決定哪個政黨擁有多數席位以及擁有推動或阻止總統議程的權力。