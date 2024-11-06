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拜登缺席賀錦麗開票派對 夫人吉兒投票穿搭被猜「偷投川普」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國第一夫人吉兒在5日前往投票。圖／取自@CoClarified在X的照片
美國第一夫人吉兒在5日前往投票。圖／取自@CoClarified在X的照片

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

美國總統大選目前熱烈開票中，白宮證實總統拜登將在白宮府邸觀看最新戰況，確定缺席賀錦麗在母校霍華德大學的開票派對，而選前最後衝刺造勢也不見拜登身影，據說窩在德拉瓦家中追劇，更凸顯拜登被賀錦麗冷落。

每日郵報報導，大選進入最後衝刺關頭之際，賀錦麗號召黨內重量級人物歐巴馬柯林頓，還有第一夫人吉兒前進搖擺州造勢，唯獨不見現任總統拜登身影，令人質疑拜登在失言稱川普支持者「垃圾」後更加被排除在賀錦麗競選活動。

選前最後一個周末，拜登躲在德拉瓦和友人打高爾夫，內部人士向每日郵報透露，他一直在看電視，孫子還推薦他Netflix可以追的劇集。

而投票日當晚，白宮也聲明證實，拜登會和夫人、助手及資深幕僚在府邸追蹤最新開票情況。

美聯社報導，拜登稍早已經致電祝賀部分勝選的民主黨人，包含羅徹斯特（Lisa Blunt Rochester）拿下德拉瓦參議員席次，梅耶（Matt Meyer）獲選德拉瓦州長，柯恩（Andy Kim）獲選新澤西參議員，史坦（Josh Stein）獲選北卡州長。

引發外媒關注的，還有第一夫人吉兒當日一身大紅色俐落西裝和金色高跟鞋前往投票，紅色素來被視為共和黨招牌顏色，而金色也是川普喜愛的顏色，這也讓每日郵報形容讓人懷疑吉兒是否偷偷投給川普。

一些網友質疑吉兒是刻意為之，有些人說「她知道自己在做什麼」、「她和拜登被惹毛了」，還有人使用#民主黨人支持川普（#DemocratsForTrump）標籤，稱拜登正在「釋出訊息」。

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