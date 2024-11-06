藍牆是重點！川普在東南各州強勢 賀錦麗保這三州可勉強過關
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民主黨人的勝利之路似乎繞了一圈重新回到能否把握住「藍牆州」。這是拜登先前的策略，拿下密西根州、賓州、威斯康辛州，再加上內布拉斯加州的一個選區，以贏得連任。
川普選擇副手范斯，有部分原因就是為了加強共和黨在這些州的勝選機率。
賀錦麗成為民主黨的提名人後，她的支持者對於其他州，尤其是喬治亞州和北卡羅萊那州，抱有期待，希望能收入囊中。儘管目前還為時太早，但是，川普在東南各州的強勢，可能讓外界注意力重回藍牆州。
川普可能至少需要這三州中的一州才能勝出，而賀錦麗只牢握這三州就能勉強過關。
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