港媒：無論誰當選 美國優先及遏制中國大陸方針不變

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

香港部分媒體社論今天指出，無論誰當選美國下任總統，「美國優先」方針將繼續主導美國內政及外交。此外，美方將會繼續遏制中國。

明報今天發表社評指出，川普此前已徹底改變了美國的政治發展軌跡，就算賀錦麗上台，經濟保護主義，以及沒有「美國優先」之名的美國優先方針，將繼續主導美國的內政、外交，但美國的全球領導地位及道德權威，也將面臨更多質疑。

社評表示，曾幾何時，自由貿易是美國所宣揚的核心價值，然而今時今日已然變調；過去8年，川普已經徹底改變了美國的政治生態及發展軌跡。

拜登於2021年上台後，雖然在多方面跟川普的做法劃清界線，但經濟保護主義卻完全秉承了川普的一套；拜登不僅維持了川普對中國的關稅措施，更於去年額外向180億美元（約新台幣5768億元）的中國貨加徵關稅。

另外，拜登推出所謂「降低通膨法案」，實際也是大搞經濟民族主義及「美國製造」優先，惹來歐洲盟友不滿。

社評認為，拜登、賀錦麗和民主黨嘴上都不會說「美國優先」這口號，但正如歐洲外交界人士所言，無論白宮寶座花落誰家，當選者都是奉行「美國優先」，為了回應當下美國人對經濟民生的關注，華府給出的答案，必然是變本加厲的經濟民族主義。

但社評指出：「當美國也在背離自己所強調的價值，民主光環亦在褪色，外交上又屢屢展現雙重標準，處處包庇以色列，對巴勒斯坦人苦難視而不見，美國賴以領導全球的道德權威和軟實力日削月朘，將是必然結果。」

星島日報也發表社論表示，對許多人而言，川普和賀錦麗是兩條路線的代表，任何一人勝出，意味著美國的內政、外交政策將朝著截然不同的方向走。不過，遏制中國卻是一個例外，畢竟這是兩黨共識。

社論指出，川普曾在總統任期內對中國發動貿易戰，假如他重新入主白宮，對中國的打壓只會有增無減；至於賀錦麗，鑑於她的上司拜登延續了川普時期對中國的貿易戰，甚至將「戰線」擴大至供應鏈、產業鏈，在高科技領域進行競賽，全方位進行打壓，外界顯然沒有理由假設賀錦麗上台後會重新定調中美關係。