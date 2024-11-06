快訊

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

港媒：無論誰當選 美國優先及遏制中國大陸方針不變

中央社／ 香港6日電
民主黨總統候選人賀錦麗（右）與共和黨總統候選人川普（左）。（美聯社）
民主黨總統候選人賀錦麗（右）與共和黨總統候選人川普（左）。（美聯社）

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

香港部分媒體社論今天指出，無論誰當選美國下任總統，「美國優先」方針將繼續主導美國內政及外交。此外，美方將會繼續遏制中國。

明報今天發表社評指出，川普此前已徹底改變了美國的政治發展軌跡，就算賀錦麗上台，經濟保護主義，以及沒有「美國優先」之名的美國優先方針，將繼續主導美國的內政、外交，但美國的全球領導地位及道德權威，也將面臨更多質疑。

社評表示，曾幾何時，自由貿易是美國所宣揚的核心價值，然而今時今日已然變調；過去8年，川普已經徹底改變了美國的政治生態及發展軌跡。

拜登於2021年上台後，雖然在多方面跟川普的做法劃清界線，但經濟保護主義卻完全秉承了川普的一套；拜登不僅維持了川普對中國的關稅措施，更於去年額外向180億美元（約新台幣5768億元）的中國貨加徵關稅。

另外，拜登推出所謂「降低通膨法案」，實際也是大搞經濟民族主義及「美國製造」優先，惹來歐洲盟友不滿。

社評認為，拜登、賀錦麗和民主黨嘴上都不會說「美國優先」這口號，但正如歐洲外交界人士所言，無論白宮寶座花落誰家，當選者都是奉行「美國優先」，為了回應當下美國人對經濟民生的關注，華府給出的答案，必然是變本加厲的經濟民族主義。

但社評指出：「當美國也在背離自己所強調的價值，民主光環亦在褪色，外交上又屢屢展現雙重標準，處處包庇以色列，對巴勒斯坦人苦難視而不見，美國賴以領導全球的道德權威和軟實力日削月朘，將是必然結果。」

星島日報也發表社論表示，對許多人而言，川普和賀錦麗是兩條路線的代表，任何一人勝出，意味著美國的內政、外交政策將朝著截然不同的方向走。不過，遏制中國卻是一個例外，畢竟這是兩黨共識。

社論指出，川普曾在總統任期內對中國發動貿易戰，假如他重新入主白宮，對中國的打壓只會有增無減；至於賀錦麗，鑑於她的上司拜登延續了川普時期對中國的貿易戰，甚至將「戰線」擴大至供應鏈、產業鏈，在高科技領域進行競賽，全方位進行打壓，外界顯然沒有理由假設賀錦麗上台後會重新定調中美關係。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

【美國大選即時開票】美聯社最新數字！川普177：99領先賀錦麗

經濟日報社論／經濟對女力 美大選最後決戰

川普若重返白宮 星學者：美國與東南亞關係可能趨冷淡

中國大陸觀察美國大選心念「3T」：台灣、關稅及川普

相關新聞

川普奪佛州最大郡 1988年來共和黨總統候選人第一人

非官方開票結果顯示，美國前總統川普贏得佛羅里達州邁阿密戴德郡，鞏固了這個佛州人口第一大郡由藍轉紅趨勢，成為自1988年來...

爭奪有色人種選票 賀錦麗領先川普但幅度不大

美國總統拜登2020擊敗川普，拉丁裔與非裔選民扮演重要角色，可這些票能否轉移到賀錦麗身上？

藍牆是重點！川普在東南各州強勢 賀錦麗保這三州可勉強過關

民主黨人的勝利之路似乎繞了一圈重新回到能否把握住「藍牆州」。這是拜登先前的策略，拿下密西根州、賓州、威斯康辛州，再加上內...

美七搖擺州開票進度：川普在喬治亞、賀錦麗在賓州暫時領先

以下是可能決定誰入主白宮的美國七個戰場州目前的開票進度：

美選開票中！美國富豪名流的大選支持風向一次看

對於選戰來說，流行文化名人或許不像其他產業的億萬富豪，會以龐大獻金和遊說工作來支持候選人並影響政局，也可能無法靠著論述能力改變人們的態度，但許多專家皆指出，名人可以對粉絲發揮強大催票能力，尤其是鼓勵18至30歲的年輕女性出門投票。

民調：選民為民主投賀錦麗 為移民與經濟投川普

今天美國總統大選中，選民為了截然不同的動機而把票分別投給民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。