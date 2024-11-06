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美2024大選競選費用逾5126億 創史上新高

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
2024的美國總統大選，很多方面都是史無前例的。（路透）
2024的美國總統大選，很多方面都是史無前例的。（路透）

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美國2024年大選成為史上最昂貴的選舉，捐款總額達159億美元（約新台幣5126億元）。

法新社報導，追蹤美國政壇經費的非營利組織「公開秘密」（Open Secrets）指出，2024年的選舉支出含國會競選在內，預計達159億美元，不僅超越2020年的151億美元，更是2016年65億美元的兩倍多。

在競爭激烈的總統選戰中，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）募款額拔得頭籌，團隊直接籌得的款項逾10億美元，其中40%來自小額捐款人，另還有來自支持她的政治行動委員會的5.86億美元。

共和黨候選人川普（Donald Trump）的競選團隊直接募得3.82億美元，其中28%為小額捐款，而相關的政治行動委員會貢獻6.94億美元。

共和黨方面，最大金主是82歲銀行家麥隆（Timothy Mellon），捐1.97億美元；電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也捐了1億美元。

在民主黨方面，億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）前前後後共捐9300萬美元。投資界名人索羅斯（George Soros）透過政治行動委員會提供5600萬美元。

根據追蹤政治廣告的AdImpact公司彙整的數據，這次美國從總統到地方官員的選舉，廣告總花費達105億美元。

3月到11月1日這段期間，賀錦麗和川普的競選團隊在廣告上花費了26億美元，民主黨支出16億美元，共和黨則砸了9.93億美元。

川普 美國大選 賀錦麗

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