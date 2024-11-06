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搖擺州狀況多！賓州選務辦公室遭鬧事 威斯康辛3.1萬票需重算

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
威斯康辛州密爾瓦基5日進行投票。路透
威斯康辛州密爾瓦基5日進行投票。路透

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

美國總統大選持續開票中，目前川普以101張選舉人票大幅領先賀錦麗的71張，不過隨著開票作業進行，部分搖擺州也傳出狀況，最關鍵賓州一處選務辦公室有破壞者鬧事，導致當局出動警方疏散；威斯康辛州密爾瓦基則因技術問題，多達3萬1000張選票將重新計算。

每日郵報報導，美東時間晚間7時，尚未結束投票，賓州申特縣（Centre County）選務辦公室遭多名破壞者闖入，當地警方緊急出動進行疏散。

另外，華盛頓郵報報導，搖擺州威斯康辛最大城市密爾瓦基發生計票器門沒有妥善固定，儘管沒有發現篡改痕跡，當局依舊決定重新計算3萬1000張選票，確保公正誠信。

不過當局並未提供延遲時間長短，非官方結果預計隔夜或當地時間7日稍早公布。

川普 搖擺州 美國大選 賀錦麗

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