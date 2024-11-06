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賀錦麗一開票就大幅落後川普 出口民調現端倪

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國選民5日進行總統與其他公職人員選舉投票。美聯社
美國選民5日進行總統與其他公職人員選舉投票。美聯社

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

美國總統大選出口民調顯示，多數選民認為美國並未走在正確道路上，這點對於現任副總統的賀錦麗不妙。截至台灣時間6日上午9時30分為止，賀錦麗在選舉人票數上以72票落後川普的111票。率先超過538票半數也就是270票者，就是美國新總統。

福斯新聞的民調顯示7成受訪者認為國家走錯路（on the wrong track），CNN出口民調更不妙，29%選民對現狀感到憤怒（angry），另有43%選民感到不滿意（dissatisfied）。

根據過去經驗，出口民調出現這種數據，對現任者很不利，逆轉戰局不容易。

CNN出口民調顯示，32%選民認為美國經濟很差，35%認為不是很好，21%認為家庭生活艱辛，53%認為僅能勉強維持家計。

賀錦麗的競選戰略之一是與拜登切割，民調顯示投票前拜登的民調只高過老布希（George HW Bush）與卡特（Jimmy Carter）兩位前總統，兩人都連任失敗。

賀錦麗有大好機會可以切割川普，10月初受訪時被問到，假如有機會，是否會做出跟拜登不同的決策？賀錦麗回答：過去四年的決策大部分她都深度參與。這樣的回答形同將自己和拜登綁在一起，後續補救很吃力也缺乏說服力，川普陣營撿到槍。

對賀錦麗來說，好消息是美聯社（AP VoteCast）投票前發布對11萬人的訪談結果，半數受訪者認為捍衛民主體制為優先要務，高過拚經濟的四成，邊界移民問題只占二成，CNN民調也呈現類似趨勢，甚至重視墮胎權的比率都高於對移民的關切。

川普 民調 美國大選 賀錦麗

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