美總統大選開票 川普贏佛州以95張選舉人票領先

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

美國總統大選結果陸續出爐，美國媒體估計共和黨候選人川普將拿下佛羅里達州、南卡羅來納州和奧克拉荷馬州，民主黨候選人賀錦麗則將拿下麻薩諸塞州、馬里蘭州等州。

美媒報導，川普在南卡羅來納州拿下9張選舉人票、奧克拉荷馬州7張、佛州30張、田納西州11張、阿拉巴馬州9張、密西西比州6張。

賀錦麗（Kamala Harris）則預計將在羅德島州拿下4張選舉人票、康乃狄克州7張、麻薩諸塞州11張、馬里蘭州10張。

美國總統大選採「選舉人團制度」，拿到270張以上選舉人票者即贏得選舉；目前川普累計拿下95張選舉人票，賀錦麗拿下35張選舉人票。