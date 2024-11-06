快訊

藍綠立委互架拐子！朝野肢體衝突中 財劃法修法草案送出委員會

美總統大選開票 川普贏佛州以95張選舉人票領先

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
川普。路透
川普。路透

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

美國總統大選結果陸續出爐，美國媒體估計共和黨候選人川普將拿下佛羅里達州、南卡羅來納州和奧克拉荷馬州，民主黨候選人賀錦麗則將拿下麻薩諸塞州、馬里蘭州等州。

美媒報導，川普在南卡羅來納州拿下9張選舉人票、奧克拉荷馬州7張、佛州30張、田納西州11張、阿拉巴馬州9張、密西西比州6張。

賀錦麗（Kamala Harris）則預計將在羅德島州拿下4張選舉人票、康乃狄克州7張、麻薩諸塞州11張、馬里蘭州10張。

美國總統大選採「選舉人團制度」，拿到270張以上選舉人票者即贏得選舉；目前川普累計拿下95張選舉人票，賀錦麗拿下35張選舉人票。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

AP：尚未出現任何翻轉 川普和賀錦麗繼續斬獲傳統的紅州或藍州

川普投票後受訪 稱若選舉公平敗了願服輸

【美國大選即時開票】美選開票大推進！川普95：35領先賀錦麗

川普95：35旗開得勝領先賀錦麗！顧問曝心情：他感覺很棒

相關新聞

搖擺州狀況多！賓州選務辦公室遭鬧事 威斯康辛3.1萬票需重算

美國總統大選持續開票中，目前川普以101張選舉人票大幅領先賀錦麗的71張，不過隨著開票作業進行，部分搖擺州也傳出狀況，最...

賀錦麗一開票就大幅落後川普 出口民調現端倪

福斯新聞的民調顯示7成受訪者認為國家走錯路（on the wrong track），CNN出口民調更不妙，29%選民對現狀感到憤怒（angry），另有43%選民感到不滿意（dissatisfied）。

川普95：35旗開得勝領先賀錦麗！顧問曝心情：他感覺很棒

美國總統大選持續開票中，儘管共和黨候選人川普目前以95票選舉人票暫時領先民主黨候選人賀錦麗的35票，川普仍不忘繼續催票。

CNN預測：川普拿下紅州西維吉尼亞州

美國有線電視新聞網（CNN）預測，川普拿下紅州西維吉尼亞州。該州自柯林頓之後，一直支持共和黨候選人。

CNN預測：川普拿下紅州印第安那

美國有線電視新聞網（CNN）做出第一項預測，川普拿下印第安那州。該州在2016䦁和2020年都支持川普，傳統上就是個紅州...

今天中午結束投票 美總統大選拉鋸

美國大選五日正式投票，七個決勝關鍵搖擺州將在台灣時間今天上午十一時前陸續結束投票。今年美國大選激烈拉鋸，已有逾八千萬美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。