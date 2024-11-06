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矽谷大郡台裔選民參與美選 擴大社群影響力

中央社／ 舊金山5日專電

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北加州矽谷所在的聖克拉拉郡登記選民超過百萬，包括許多台裔選民，公共事務官預估今年投票率將達至少8成以上。台裔民主黨籍前學區委員寇惠風受訪表示，越多台裔選民參與美國大選，更能擴大社群在矽谷的影響力。

聖克拉拉郡（Santa Clara County）不僅是矽谷所在地，也是台裔選民眾多的區域，選務處今天中午過後湧現較多投票人潮，選民可以填寫紙本選票或進行電子投票再列印出選票。

公共事務官曼德斯（Evelyn Mendez）表示，截至昨天為止，回收近50%的選票，占寄發選票約4成，預估投票結束前有一波人潮，投票率將達到至少8成。

大批來自矽谷各投票中心和投票箱的選票匯集至選務處後，由2台大型機器截取選民簽名，另外由於每個選區的選票和候選人不盡相同，機器會依照各個選區進行分類。

分類過的選票經由人工整理後分批送入計票機，每台計票機每分鐘可掃描200張選票。

若計票機偵測到有疑慮的選票，將由2位以上工作人員在電腦上進行比對裁決，縝密審核，確保選民權益獲得最大保障。曼德斯預估晚間8時過後第一批投票初步結果就會出爐。

聖克拉拉郡台裔選民眾多，但過往投票較不踴躍，民主黨籍前學區委員寇惠風受訪表示，若有更多同鄉參與投票，台裔社群的聲音將更能被聽見。

川普 美國大選 賀錦麗

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