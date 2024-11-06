AP：尚未出現任何翻轉 川普和賀錦麗繼續斬獲傳統的紅州或藍州

對於選戰來說，流行文化名人或許不像其他產業的億萬富豪，會以龐大獻金和遊說工作來支持候選人並影響政局，也可能無法靠著論述能力改變人們的態度，但許多專家皆指出，名人可以對粉絲發揮強大催票能力，尤其是鼓勵18至30歲的年輕女性出門投票。

2024-11-06 09:21