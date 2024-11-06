AP：尚未出現任何翻轉 川普和賀錦麗繼續斬獲傳統的紅州或藍州
‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據
美聯社預測，川普能拿下佛羅里達、奧克拉荷馬、田納西、南卡羅萊納、密西西比和阿拉巴馬等州，賀錦麗則在麻薩諸塞、康乃狄克、羅德島和馬里蘭州贏得勝利。
這些結果都是預料中事，兩位候選人都贏得了多年來支持各自政黨的州，不足為奇。如果有什麼特別值得注意的話，那就是佛羅里達州很快就分出勝負，2016年川普第一次勝出時，佛羅里達州還被視為搖擺州，但此後就成了共和黨重鎮。
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