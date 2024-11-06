美戰場州投票所接獲假炸彈威脅 FBI：疑源自俄羅斯

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

美國聯邦調查局（FBI）和地方官員在今天大選投票日表示，喬治亞、密西根、威斯康辛及亞利桑那4個戰場州的投票地點接獲假炸彈威脅，其中許多似乎源自俄羅斯電郵網域。

綜合法新社和路透社報導，FBI聲明指出，「到目前為止，還沒有任何威脅被認定為可信」，並表示選舉公正性是FBI最優先關注的事項之一。

喬治亞州至少2個投票場所今天收到假炸彈威脅，並進行短暫人員疏散。

官員表示，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）2個投票場所關閉約30分鐘後重新開放，富爾頓郡正尋求法院命令將投票截止時間從原定的晚間7時往後延。

威斯康辛州選舉委員會（Wisconsin Elections Commission）主席賈可布斯（Ann Jacobs）說，威州首府麥迪遜（Madison）2處投票地點接到假炸彈威脅，不過未影響投票進行。

密西根州州務卿班森（Jocelyn Benson）發言人說，據報數處投票地點有炸彈威脅，但都不可信。發言人還說，班森辦公室已獲悉這波威脅可能與俄羅斯有關。

一名FBI官員表示，光是喬治亞州就接獲20多起威脅，其中多發生在富爾頓郡。富爾頓郡涵蓋民主黨票倉亞特蘭大的大部分地區。

民主黨籍亞利桑那州州務卿方提斯（Adrian Fontes）說，州內的納瓦荷郡（Navajo County）也發生4起針對投票場所的假炸彈威脅。

共和黨籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）辦公室一名不具名高階官員說，喬治亞州假炸彈威脅是從那些企圖干預美國先前選舉的俄羅斯人所用過的電子郵件地址發送。

俄羅斯駐華府大使館表示，有關俄羅斯干預選舉的影射是「惡意誹謗」，並說「我們要強調俄羅斯過去沒有、現在也不會干涉其他國家內政，包括美國。正如（俄羅斯）總統普亭（Vladimir Putin）一再強調，我們尊重美國民意」。

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普在這次選舉難分軒輊，有關當局致力讓緊張不安的美國人民相信大選安全無虞，但他們也加強全國選舉活動的人身安全維護。

投票所人員配備緊急按鈕，工作人員和特殊武器小組在屋頂上部署，數以百計國民兵待命因應狀況發生。

FBI在華府設立全國選舉指揮所，整個選舉週每天24小時監控威脅，並加強美國近10萬個投票場所中多數安全維護。