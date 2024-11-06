川普投票後受訪 稱若選舉公平敗了願服輸
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美國共和黨總統候選人川普今天投票後表示，「如果這是公平的選舉」，他若輸了也會準備承認敗選結果，並再度對電子投票機器提出疑慮。
法新社報導，川普在佛羅里達州投票後告訴媒體：「若我輸了選舉，如果這是公平的選舉，我會第一個出面承認結果…到目前為止我認為過程公平。」他在競選期間多次提出類似的警告。
川普頭戴印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字眼的紅帽，重申先前對電子投票機器的批評，間接表示電子投票機器不比紙本投票可靠，且將讓結果出爐的時間延後。
他在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）告訴媒體：「他們把錢都花在機器上…如果他們採用紙本投票、選民身分證、公民身分證明以及一日投票，到了晚間10時一切就會結束。這太扯了。」
他還說：「大家知道現在紙本比電腦更先進嗎？若紙上帶有浮水印，人就不能…反正就是會令人難以置信。人根本無法作票。」
川普被問到是否擔心選後動盪及是否會呼籲支持者避免使用暴力時，隨即批評這項提問。
他說：「我不必告訴他們怎麼做，不會有暴力情事，當然不會有，我的支持者不是暴力的人。」
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