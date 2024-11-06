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川普95：35旗開得勝領先賀錦麗！顧問曝心情：他感覺很棒
‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據
美國總統大選持續開票中，儘管共和黨候選人川普目前以95票選舉人票暫時領先民主黨候選人賀錦麗的35票，川普仍不忘繼續催票。
川普在社群平台上發布13秒的影片，呼籲共和黨人排隊投票，稱「共和黨人。我們做得非常好。如果你在排隊，就繼續排隊。不要讓他們把你帶離隊伍。去投票。留在隊伍中。他們對此無能為力，只能投票。我們一定會大獲全勝。」
川普陣營高階顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）稍早在佛州舉行的觀戰派對上提到川普時說，「他感覺很棒，我們已做好準備，當選舉結束後，我們將開始過渡，讓這個國家重回正軌。」
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