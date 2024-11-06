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美國大選洛杉磯投票所熱絡 選民珍視對話機會

中央社／ 洛杉磯5日專電

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

美國總統大選投票日，大洛杉磯地區648個投票所，選民投票踴躍，出現排隊情形；一名選民表示，投票是美國立國基礎，親自投票是一次與不同意見人們對話的機會。

今天是美國大選投票日，人口約1000萬的洛杉磯郡大約在1週之前，陸續開設投票所，提供選民提早投票。洛杉磯郡登記選民約600萬人，每個人選票上有總統、參議員、眾議員、地方民選職位和公投提案。

中央社記者今天走訪洛杉磯郊區巴沙迪納（Pasadena）一處設立在教堂的投票所。早上9時30分投票所開門不久，大廳已經出現排隊人龍，有人帶著小孩全家出動，有人帶著寵物，投票行使公民權利。

加州族裔多元，投票所的告示有多達18種語言併陳，根據洛杉磯郡政府提供數據，採用郵寄選票的選民中，要求特定語言選票的選民有近40萬人，其中27萬人是西班牙語、近4萬人要求韓語、5萬張選票是中文，越南語也有超過1萬人。

洛杉磯郡人口約1000萬人，截自9月統計的登記選民為572萬人，其中政黨傾向為民主黨52%、共和黨18%。

帶著寵物一起投票的選民李察遜（Meg Richardson）向中央社記者表示，這次大選她最重視的議題是「這個國家的文明風度，人權以及女性的權利」。她希望選出來的總統具有高度的民主風範與格調。

李察遜表示，投票是美國立國的重要基礎，「我知道，有的人可能擔心，親自投票會發生什麼事，但我覺得我們必須這樣做，我們必須現身，和那些與我們意見不同的人對話」。

另一個選民傑西（Jesse）認為，對他而言，這次大選最重要的議題是「美國政府花錢的方式」，他認為國家的預算經常失控，來自人民的稅收沒有用在刀口上，「我希望我們的稅金能被更妥善地運用，真正對居民有利」。

傑西認為，投票是人民表達意見的重要方式，選民藉此告訴政府，希望政府朝什麼方向前進，「如果你不投票，等於是沒有發聲，保持沉默」。

川普 美國大選 賀錦麗

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