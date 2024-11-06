美國大選投票陸續結束 無論誰當選都將改寫歷史

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

2024美國總統大選各州投票陸續結束，全球屏息以待選舉結果，無論是賀錦麗當選或川普回任，都將寫下美國歷史新頁。美國的民主未來、聯邦政府與國際現勢都將受到影響。

約1億6000萬名美國選民今天走進投票所，在副總統賀錦麗（Kamala Harris）與前總統川普（Donald Trump）之間作出選擇。選民還得決定美國下屆國會議員，當中包括34席聯邦參議員與435席聯邦眾議員；選民還將選出11個州長，並決定包括保障墮胎權在內等多項州公投案。

選情激烈，兩黨積極催票，約有8500萬名選民透過本人與郵寄提前投票，創下美國選舉歷史紀錄。

各州投票所今天未傳出投票意外，除了喬治亞州發生來自俄羅斯的電郵炸彈威脅，短暫關閉2個投票所外，選舉順利進行；主要搖擺州賓州、亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅來納州等重要投票所出現排隊人潮，州政府派遣警力維持秩序，開票期間如有意外，國民兵也將投入。

美國領土橫跨6個時區，本土東岸與西岸時相差3小時，位於東岸的喬治亞州在美東時間下午7時結束投票開票時，西部的亞利桑那州仍在投票。

位於東岸時區的喬治亞、北卡、密西根與賓州陸續開票後，若無法見到候選人顯著領先，西岸時區的亞利桑那與內華達州計票也將動見觀瞻。

川普下午在個人社群媒體推文質疑賓州都會區費城出現大規模選舉弊端，費城檢察官克拉斯納（Larry Krasner）透過發言人回應．指控沒有事實根據。由於川普支持者高度質疑選舉公平性，開票期間川普動向與支持者是否出現暴力行為備受關注。

選擇總統的背後，美國民眾最關注經濟、通膨、移民與墮胎等議題，民主黨支持者同時關切美國民主的未來。出口民調顯示，共和黨選民對公平選舉的信心遠低於民主黨選民。

無論選舉結果如何，美國的民主制度與國家政策選後都將被檢視與變動，2候選人的外交政策與風格南轅北轍，全球都在等待回應。落選政黨也將面臨未來何去何從的檢視。

如果賀錦麗當選，將是美國史上首位女性總統，也是首位拉丁與印度裔，父母都是移民的總統。如果川普當選，將是第二位跨屆連任的總統，美國聯邦政府制度與國際現勢都將搖晃。