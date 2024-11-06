美總統大選投票日大致順利 僅出現零星干擾延誤

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

在充滿對不實訊息、外國勢力干預，及選務人員和投票系統面臨威脅的擔憂下，美國總統大選投票日在全國各地大致順利進行，僅出現零星干擾與延誤。部分投票站已開始關閉。

美聯社報導，截至今天前，已有逾8200萬名美國民眾在整體來說大致成功的提前投票期間踴躍投下選票，儘管總統大選兵家必爭的賓夕法尼亞州發生一些小插曲，並引發部分選民不滿。

美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長的資深顧問康利（Cait Conley）表示，當選舉日最後一天來到，出現的問題「多屬預期中的常見情況，且已事先規劃應對措施」。她指出，網路安全和基礎設施安全局目前未追蹤到影響選舉安全的任何全國性重大事件。

今天影響選民的問題多為常見事件，包括亞利桑那州最大郡一名選務人員忘記帶鑰匙、賓州阿勒格尼郡（Allegheny County）一名選務法官未能現身投票所等。

在全美各地，部分選區面臨選民登記程序和電子選舉人名冊問題，使得試圖投票的選民受到一些耽擱。

此外，部分地區出現選票印刷錯誤，導致需要重新印製選票並延長投票時間。美國中部地區的惡劣天候也造成部分地區出現淹水等其他被迫陷入孤立的問題，包括密蘇里州至少一個投票站停電，因而必須使用發電機維持選務。

在許多受到雨勢影響的州，仍有不少選民打著傘排隊投票，顯示出在這場被許多美國人視為對於美國民主未來至關重要的總統大選中，他們的投票熱情不減。