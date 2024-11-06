初步出口民調：四分之三選民稱美國民主受到威脅

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

根據艾迪生媒體研究機構的初步全美出口民調，今天總統大選中有近3/4選民認為美國民主受到威脅，反映出民主黨候選人賀錦麗與共和黨對手川普激烈選戰讓全國上下深陷焦慮。

路透社報導，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）公布的數據顯示，民主與經濟被選民列為最為重要的議題，選這兩個選項的受訪者各達約1/3；墮胎與移民議題分別以14%與11%位居其後。民調顯示，73%的選民認為民主岌岌可危，相對之下，25%的選民認為民主是安全的。

艾迪生的民調凸顯出美國社會的兩極化，而選前激烈的競選活動只讓這樣的分歧更加嚴重。川普使用愈來愈黑暗和宛如末日般的言論，同時毫無根據的讓民憂心選舉制度是不可信任的。賀錦麗（Kamala Harris）則是敦促美國人團結一致，警告讓川普再度重返白宮將威脅美國民主根基。

美國已有數以千萬計的選民在選舉日當天或之前完成投票，這份數據僅代表其中一小部分人的意見，到了傍晚更多人受訪時，初步出口民調結果可能會出現變化。

賀錦麗仰賴女性選民蜂湧而出投她一票，彌補她不受男性選民青睞的情況。出口民調顯示，女性占全體選民53%，與2020年出口民調的52%差距不大。

根據民調數據，沒有大學學位的選民較偏向支持川普，占全體選民57%，略低於2020年的59%。